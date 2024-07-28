Главные новости СВО: Армия России формирует прорыв на Донбассе, укрепляется в Харьковской области, в Киеве жгут машины военных, ситуация на 28 июля Бойцов на островах в устье Днепра снабжают с помощью паромных переправ, в зоне СВО уничтожены наёмники из Колумбии — дайджест в материале Life.ru. 28 июля, 08:09 Российская реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град" в зоне проведения специальной военной операции. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Прорыв ВС РФ на Донбассе, 28 июля

На Покровском направлении продолжаются крайне успешные действия ВС РФ. Воспользовавшись уничтожением двух батальонов ВСУ и образовавшейся дырой в украинском фронте, наши части двинулись в прорыв. Украинская 47-я бригада, пришедшая латать дыру во фронте, со своей задачей не справляется. Вот что говорит один из комбатов ВСУ: "На сегодня Прогресс — не наш. Волчье — не наше. Сказать, что это произошло из-за какого-то одного фактора, — не могу. Это вопросы подготовки личного состава, понимания принципов управления, количества БК и техники, это компетентность офицерского, управленческого состава, это мотивированность людей. К сожалению, это — война".

Российские войска в то же время продолжают расширять прорыв, ситуация чем-то напоминает Очертинский выступ.

В Красногоровке российская артиллерия разбирает то, что осталось от украинских позиций. Противник удерживает лишь самую окраину населённого пункта, большую часть его площади контролируют наши бойцы.

Под Северском подразделения ВСУ тоже перемалывает артиллерия, поражение украинских позиций происходит даже ночью. Для этого используются дроны с тепловизорами, которые корректируют огонь по спящему противнику.

Военнослужащий с тяжёлым дроном S-80 в зоне проведения специальной военной операции. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Харьковский фронт

Наши бойцы в Волчанске достигли небольшого продвижения в районе многоэтажек, был занят один дом. В целом линия фронта здесь остаётся стабильной, атаки ВСУ приводят лишь к гибели украинских военных. Отмечаются попытки противника атаковать наши подразделения в районе Старицы. Telegram-канал "Северный ветер" пишет: "В районе Старицы Воины севера отразили две и сорвали одну атаки ВСУ. Потери противника составили до восьми боевиков".

На Липцовском направлении Генштаб ВСУ интенсивно атакует, за последние сутки им было организовано четыре атаки. Но ни одна из них результата украинской стороне не принесла. Противник активно использует в своих рядах наёмников, но гибнут они с той же регулярностью, что и украинские солдаты. Так, стало известно об уничтожении двух колумбийских граждан, приехавших на "сафари" на территорию Украины. Использование наёмных контингентов в рядах ВСУ никак не мешает ВС РФ выполнять одну из своих главных целей в Харьковской области. Как пишет The Washington Post: "Стратегия проста и гениальна: сконцентрировать силы врага на одном [Харьковском] направлении и ударить с другого… Здесь, в районе Торецка, ситуация критическая. 47-я бригада ВСУ беспорядочно отступила, и российские войска добиваются серьёзных успехов".

Российские военнослужащие в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

При этом Харьковский регион наиболее удобен для нанесения авиаударов, так как он близок к границе и центральным регионам России, откуда можно совершать вылеты. В результате ВСУ сидят под непрекращающимся градом из полуторатонных и более тяжёлых бомб.

Херсонская область, 28 июля

В Херсонской области, на островах в устье Днепра, продолжаются бои. Условия существования бойцов там крайне тяжёлые — заболоченная местность приносит очень много проблем. В частности, для снабжения продовольствием приходится использовать маленькие паромные переправы. Но, несмотря на такие сложности, наши воины продолжают удерживать острова и даже атаковать, сбивать противника с его позиций. Как сообщает "Военная хроника", на островах Днепра в плен Российской армии сдалась большая группа из 17 украинских морпехов 35-й ОБрМП.

На Украине жгут машины военкоматов

В Соломенском районе украинской столицы неизвестные сожгли автомобиль украинских военнослужащих. Автомобиль был расположен на улице Ивана Фёдорова, огонь уничтожил его полностью. Как сообщает канал "Белорусский силовик", владельцы микроавтобусов в Одессе вынуждены помечать свои авто, обозначая, что машина не принадлежит ТЦК.

Авторы Кирилл Золотарев