Главные новости СВО: ВСУ зажали под Волчанском, Армия России уничтожает базы 56-й бригады, Украине нечем пополнять войска, ситуация на 26 июля ВС РФ заняли серую зону в Харьковской области, продвигаются под Торецком, ВСУ в панике от кадрового голода — дайджест в материале Life.ru. 26 июля, 08:28 Военнослужащие мотострелкового полка в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Окружение ВСУ в Донбассе, 26 июля

Самым успешным для наших войск остаётся Покровское направление. Продвинувшись на несколько километров за последние дни, российские войска смогли взять в клешни и окружить два батальона 31-й механизированной бригады ВСУ в районе н.п. Прогресс. Факт этого признали даже западные СМИ, включая Forbs, вот что пишет это издание: "Передовая бригада ВСУ, похоже, развалилась из-за проблем с командованием и управлением, что характерно для всего направления".

Российские военнослужащие управляют артиллерийской установкой 2С7М "Малка" в зоне проведения СВО. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

На место уничтоженного подразделения украинский генштаб отправил элитную 47-ю механизированную бригаду ВСУ, оснащённую американской техникой. Ожидаемого противником результата это не дало, наши бойцы лишь пополнили счёт уничтоженных американских Bradley. В стороне от н.п. Прогресс российские силы также достигли успеха и водрузили российский флаг над Яснобродовкой. Но о полном взятии посёлка говорить пока преждевременно, нашим бойцам необходимо закончить зачистку местности от противника.

На севере ДНР, под Торецком, наши бойцы расширили зону контроля в частном секторе Кирово. Противник, видя успешное продвижение бойцов ВС РФ, перебросил на этот участок большое количество БПЛА, что в данный момент затрудняет наступление. Тыл украинской группировки, сражающейся под Торецком, этой ночью подвергся мощному удару со стороны ВКС России. В результате попадания по промзоне Краматорска, где враг размещал технику и личный состав, начался гигантский пожар, видный на многие километры вокруг.

"Военная хроника" сообщает, что Армия России нанесла удар "Искандерами" по расположению 56-й бригады ВСУ в Краматорске. Прилёт ракет пришёлся по территории Старокраматорского машиностроительного завода, где были оборудованы ремонтная база и склады хранения боеприпасов.

Харьковский фронт, 26 июля

На Харьковском направлении противник, судя по всему, почти полностью истощил свой наступательный потенциал. Этим воспользовались бойцы ВС РФ, заняв серую зону в районе посёлка Глубокое на Липцовском направлении. Украинские аналитики признают, что российские силы "уже закрепились и на фермах севернее Глубокого".

В районе Волчанска количество контратак противника снизилось, в городской застройке периодически происходят встречные бои между российскими и украинскими штурмовыми группами. Линия фронта в городе за последние сутки практически не изменилась.

При этом российская авиация продолжила свою активную работу по пунктам дислокации и командным пунктам ВСУ. В эти сутки под удар тяжёлых авиабомб попали объекты, расположенные в н.п. Липцы и в районе н.п. Весёлое. Общее положение дел на направлении телеграм-канал "Северный ветер" характеризует следующим образом:

"С начала этого месяца только на Липцовском направлении потери противника составили более 1000 человек. Через мясорубку в Глубоком прошли: 92-я ОШБр, 42-я ОМБр, 13-я БрОН НГУ "Хартия", 3-я БрОН НГУ "Спартан" и несколько отдельных стрелковых батальонов, переданных в подчинение командирам вышеуказанных бригад. Такие потери не смущают командование ВСУ, которое продолжает перебрасывать новое "пушечное мясо" с других направлений. Мобилизованные проходят ускоренный курс подготовки, чтобы усеять своими трупами посадки возле Травянского водохранилища. Цель всего этого — маленькая "победа", которая должна послужить "сладкой пилюлей" для населения Украины перед подписанием капитуляции киевского режима".

На Украине кончаются добровольцы и призывники

Reuters в своём материале пишет о более чем 10 признаках подготовки НАТО к боевым действиям с РФ. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

При этом на Украине вновь жалуются на нехватку кадров в ВСУ. Европейские журналисты поговорили с командиром батальона, тридцатилетней девушкой Василиной, вот что она рассказала: "Сегодня все добровольцы либо погибли, либо ранены. Инструкторы — ветераны фронта, которым нет и тридцати, все уже истощены травмами. Один из них, Арес, живёт с пулей в ноге, множественными сотрясениями мозга и посттравматическим стрессом. "Я устал, — говорит он. — Все ветераны погибли, ранены или находятся на грани, как и я".

НАТО готовится к войне с Россией

Reuters в своём материале пишет о более чем 10 признаках подготовки НАТО к боевым действиям с РФ. Сам список признаков агентство не уточняет, однако утверждает, что в случае чего Европе нужно быть готовой в качестве сдерживания быстро переместить войска к потенциальной линии фронта и вступить в бой, если напряжённость перерастёт в войну.

Авторы Кирилл Золотарев