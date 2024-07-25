Главные новости СВО: Армия России продвигается под Купянском, зэки из ВСУ сдаются в плен, а военкоматы Украины поднимают цены за свободу, ситуация на 25 июля Пленённый под Волчанском рассказал о планах ВСУ на Белгород, Украине передадут новую партию танков Leopard 2, ВСУ теряют населённые пункты в Донбассе — дайджест Life.ru. 25 июля, 10:17 На Волчанском и Липцовском направлениях ВС РФ продолжают уничтожать резервы противника. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Харьковская область, 25 июля

На Волчанском и Липцовском направлениях ВС РФ продолжают уничтожать резервы противника. ВСУ бросают в контратаки мобилизованных и бывших заключённых. Успехов у этой операции нет. Только за сутки потери здесь составили до 250 человек.

— ВСУ не проводят эвакуацию раненых и убитых, в связи с чем в городе стоит сильный трупный запах. Из показаний пленных — имеют место быть случаи отравления трупным ядом, — пишет канал "Северный ветер".

На Купянском направлении у Армии России также есть успехи. ВС РФ продвинулись в районе Песчаного на расстояние до одного километра.

В самом Харькове наносятся удары по расположению и бронетанковому заводу. Здание строительной компании заняли боевики и иностранные наёмники. К ним прилетел "Искандер". По сообщению российского Минобороны, потери противника — до 100 человек, из них до 40 зарубежных инструкторов.

Первые украинские заключённые, попавшие на фронт, уже сдаются в плен. Один из них рассказал, чем их мотивировали биться за Волчанск.

— Нам сказали, что отобьём Волчанск, дальше пойдём на Белгород, на мирные города, в ту сторону. Там нам дозволено будет всё, что хочешь, то и делай: грабить, насиловать, красть, заниматься беспределом, — сообщил после пленения Дмитрий Ромаев.

Ситуация в ДНР, 25 июля

Российские военнослужащие в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

В Донбассе российские штурмовики каждый день при поддержке авиации и артиллерии двигаются вперёд. 114-я бригада освободила Новосёловку Первую. По всему направлению на запад от Авдеевки у ВСУ проблемы.

Проблемы есть и в Нью-Йорке, где ВС РФ тоже продвигаются. Бои идут на улицах Кобзаря, Валентины Ковтуненко и Береговой.

До освобождения Красногоровки остались считаные дни. "Два майора" заявляют, что часть подразделений ВСУ остаётся в северной части населённого пункта.

Новая военная помощь Украине

Украина получит танки Leopard 2 из Дании и Нидерландов. Всего в ВСУ передадут 14 танков. 12 будут переданы в ближайшие дни, а два пока проходят проверку. В Амстердаме считают, что они помогут украинцам на поле боя. На самом деле боевики сами жалуются на эти машины. А российские военные уже научились уничтожать "кошек".

Продолжает НАТО помогать и с воздуха. Регулярно через Румынию в Чёрное море прилетают разведчики Boeing RC-135W Rivet Joint и Boeing P-8A Poseidon. Для их прикрытия используются истребители.

Проблемы ВСУ из-за коррупции в военкоматах

Желание воевать за Украину осталось мало у кого. Заметили это и в Европе. Журналисты бельгийского телеканала RTBF пообщались с боевиками из 49-го батальона "Карпатская сечь" и убедились в этом.

— Мы понимаем, что некоторые из них просто не хотят. У них была своя жизнь, семья. Почти три года боевых действий выматывают, — высказалась военнослужащая о своих сослуживцах-новобранцах.

Проблемы у ВСУ есть и в Нью-Йорке, где ВС РФ тоже продвигаются. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Она признала, что мобилизованные не мотивированы, поэтому процедуру призыва в армию необходимо изменить. Понимают это и крупные бизнесмены. Президент Укрметаллургпрома Александр Каленков рассказал о проблемах его предприятий из-за работы ТЦК.

— Мы имеем более 15% всех работников призваны в армию, это критический уровень! Он становится критическим, потому что мы не можем их заменить людьми с рынка, с улицы, потому что люди боятся идти на крупные предприятия! Они сегодня записываются к нам на работу, завтра они получают повестку, — заявил Каленков.

ТЦК — это не только про мобилизацию, но и деньги. В Тернопольской области военкомы попались на взятках от тех, кто должен был отправиться в Новороссию. Цена свободы — от 5 тысяч долларов. В Нацполиции Украины заявили, что в месяц заработок был до 150 тысяч долларов. И это ещё одно доказательство того, что воевать особо никто не хочет. Даже сами сотрудники ТЦК не хотят сидеть под российскими снарядами. Александр Пинькос служил как раз в подразделении охраны Территориального центра комплектования. Недавно сложил оружие и находится в плену.

Авторы Даниил Черных