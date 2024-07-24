Главные новости: Наступление Армии России на Торецком и Артёмовском направлениях, Залужный предложил использовать Украину как полигон, ситуация на 24 июля ВСУ жалуются на российский натиск в районе реки Волчьей, Армия России продвигается на Сватово-Купянском направлении, расширяет зону контроля у Калиновки, уничтожает супербомбами элиту украинской армии — дайджест в материале Life.ru. 24 июля, 10:55 Работа расчёта 152-мм гаубицы "Гиацинт-Б". Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Армия России окружает ВСУ у посёлка Прогресс, 24 июля

На Покровском направлении продолжается энергичное наступление российских войск. Ударами со стороны Лозоватского и Прогресса ВС РФ берут в клещи местную группировку ВСУ. Положение украинских солдат незавидное, что признают даже украинские аналитические ресурсы. Вот что пишет пропагандистский ресурс Deep State, работающий на ГУР:

"Бойцы 31-й ОМБр докладывают о рисках и возможных последствиях руководству батальонов. Последние их поддерживают, но бригадное руководство хочет, чтобы бойцы и дальше сидели в окружении — до последнего солдата. Управление рот фактически отсутствует, ведь их командиры ранены или погибли".

Севернее, на Артёмовском направлении, 106-я дивизия ВДВ наступает на Переездное. Наши бойцы почти вплотную подъехали к позициям врага в БМД-2, прикрываясь бронёй машины. В 30–40 метрах десантники высадились из техники и под шквальным огнём взяли штурмом позиции противника.

Под Торецком продолжаются тяжёлые бои. Наша группировка и днём, и ночью идёт вперёд, бойцы массово используют тепловизоры и приборы ночного видения, чтобы не прекращать натиск вне зависимости от времени суток.

Ситуация в Харьковской области, 24 июля

Российские военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

За прошедшие сутки на территории Харьковской области было нанесено несколько успешных ракетных ударов. Их подтверждают кадры объективного контроля.

На ж/д станции Барвенково наши ракетчики застали украинских военных во время перегрузки боеприпасов. В результате произошла обширная детонация боекомплектов, фото с результатами ударов заботливо опубликовали в Сети украинские военные. В ночное время суток на пункт управления элитной 8-й бригады ССО Украины прилетели две авиабомбы ФАБ-1500, уничтожено порядка 30 представителей украинского командного состава. О 8-й бригаде ВСУ Telegram-канал Condottiero пишет следующее: "8-я бригада считается одним из самых элитных подразделений ССО Украины, все офицеры с отличием закончили когда-то курсы подготовки спецназа программы NATO ADVANCED".



Несмотря на потери, противник всё ещё намерен привлекать элитные подразделения для участия в боевых действиях на Харьковском направлении. Так, Telegram-канал "Северный ветер" со ссылкой на данные от пленного пишет о переброске в регион иностранных наёмников: "Со слов пленного, ВСУ намерены перебросить отряды иностранных наёмников и ССО ГУР для прорыва обороны Северян".

Ракетные удары в Николаеве

Местные власти порекомендовали жителям лишь закрыть окна, при этом пожарные сообщили о проблемах в тушении из-за наличия в зоне возгорания "взрывоопасных предметов". На самом деле на месте российских ударов находился цех по сборке французских БПЛА и терминал хранения ракет. Так что наличие взрывчатки там вполне объяснимо. В результате бездействия украинских экстренных служб пожар охватил площадь до 30 гектаров.

Военнослужащие группировки войск "Днепр" во время сборки интеллектуального барражирующего комплекса "Ланцет". Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Освоение Украины Валерием Залужным и концерном Rheinmetall

В своём первом выступлении на английской земле новый украинский посол и экс-главком ВСУ Валерий Залужный предложил Западу использовать Украину как полигон для испытаний вооружений. Вместе с этим немецкий концерн Rheinmetall заявил, что получил от Украины первый заказ на строительство завода по производству боеприпасов. Очевидно, что теперь Залужный займёт роль ведущего лоббиста поставки Киеву новых видов вооружений для проведения "испытаний". Отметим, что у главкома ВСУ уже есть большой опыт "выпрашивания" западных вооружений. Залужному точно приходилось заниматься этим перед "контрнаступом" 2023 года. Но многие страны не готовы в долгосрочной перспективе поддерживать Украину. Так, Грузия окончательно заняла сторону РФ и признала наёмников из "Грузинского легиона" в составе ВСУ преступниками.

Авторы Кирилл Золотарев