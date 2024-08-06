Уже 18: В Курской области растёт число пострадавших от массированной атаки ВСУ

Число пострадавших в результате украинской атаки на приграничные районы Курской области 6 августа возросло до 18 человек. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, в селе Белица (Беловский район) ранение после удара дрона получил местный житель, а недалеко от села Новоивановка (Суджанский район) пострадали двое автомобилистов. Ещё два человека ранены в поселке Политотдельский Глушковского района, их легоковушку тоже атаковал украинской коптер.