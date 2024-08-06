Уже 18: В Курской области растёт число пострадавших от массированной атаки ВСУ
Смирнов: До 18 человек выросло число пострадавших от атаки ВСУ в Курской области
Число пострадавших в результате украинской атаки на приграничные районы Курской области 6 августа возросло до 18 человек. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.
По его словам, в селе Белица (Беловский район) ранение после удара дрона получил местный житель, а недалеко от села Новоивановка (Суджанский район) пострадали двое автомобилистов. Ещё два человека ранены в поселке Политотдельский Глушковского района, их легоковушку тоже атаковал украинской коптер.
А ранее в Минобороны России раскрыли подробности попытки ВСУ прорваться в Курскую область. Как отметили в ведомстве, силы противника составляли до 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. В регионе по-прежнему периодически звучит тревога ракетной опасности, ПВО отражает атаки. По данным СМИ, в ходе боя погибли не менее 20 украинских военных, около 50 ранены. По мнению военных блогеров, главная цель вылазки ВСУ — отвлечь внимание украинских СМИ от череды неудач на фронте.
Алексей Коновалов / ТАСС