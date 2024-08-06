Власти Курской области опровергли фейки о "захвате Курской АЭС"

Власти Курской области опровергли информацию об "эвакуации" и "скором захвате Курской АЭС" в Курчатове. Такие сообщения сейчас поступают местным жителям, но это — работа украинских спецслужб.

"Украинские спецслужбы пытаются создать панику в Курской области. Жителям Курчатова и Курчатовского района начали поступать звонки, якобы от российских властей, в которых предупреждают о скором захвате ВСУ Курской АЭС и призывают эвакуироваться. На самом деле обзвон ведут сотрудники ЦИПсО", — говорится в заявлении пресс-службы регионального правительства.