Алаудинов: ВС России дают жёсткий отпор противнику на границе Курской области
Ситуация на границе в Курской области некритическая. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов, комментируя боестолкновения, начавшиеся сегодня утром.
Алаудинов высказался о боях на границе Курской области. Видео © Telegram / AptiAlaudinovAKHMAT
По его словам, в приграничье Курской области действительно до сих пор идут бои. Там на нескольких участках противник предпринял попытку зайти на территорию нашей страны. Однако у ВСУ ничего выйдет, так как наши ребята дают им жёсткий отпор.
"Ситуация, в принципе, она некритическая. <...> Подразделения Минобороны достаточно-таки серьёзно дают хороший, жёсткий отпор противнику", — сказал Алаудинов в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
Как отметил командир "Ахмата", сейчас противник пытается оттянуть российские силы с Донецкого фронта. Тем не менее "ресурса нам хватает", бойцы будут активно работать. По итогу российская сторона выйдет на финишную прямую спецоперации (СВО), предположил он.
Напомним, сегодня утром ВСУ предприняли попытку прорваться в Курскую область. Как впоследствии сообщили в МО РФ, группировка противника насчитывала до 300 бойцов, 11 танков и свыше 20 бронированных автомобилей. Согласно информации СМИ, по меньшей мере 20 участвовавших в атаке бойцов ВСУ были убиты, а около 50 получили ранения. В результате обстрелов пострадало не менее 18 мирных жителей. Известно о погибших. Военные обозреватели считают, что целью операции было отвлечение внимания украинской общественности от катастрофического положения армии Незалежной на фронте. Позже в российском оборонном ведомстве показали видео с уничтожением вражеской техники в приграничье.
ТАСС / Эрик Романенко