Алаудинов: ВС России дают жёсткий отпор противнику на границе Курской области

Ситуация на границе в Курской области некритическая. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов, комментируя боестолкновения, начавшиеся сегодня утром.

Алаудинов высказался о боях на границе Курской области. Видео © Telegram / AptiAlaudinovAKHMAT

По его словам, в приграничье Курской области действительно до сих пор идут бои. Там на нескольких участках противник предпринял попытку зайти на территорию нашей страны. Однако у ВСУ ничего выйдет, так как наши ребята дают им жёсткий отпор.

"Ситуация, в принципе, она некритическая. <...> Подразделения Минобороны достаточно-таки серьёзно дают хороший, жёсткий отпор противнику", — сказал Алаудинов в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.