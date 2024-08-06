Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту атаки ВСУ на Курскую область

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин отдал распоряжение о возбуждении уголовного дела по факту нападения ВСУ на Курскую область. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следкома.

"Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населённые пункты Курской области. Представители украинских вооружённых формирований сегодня совершили нападение на приграничные населённые пункты Курской области. Обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры", — указано в публикации.

В сообщении также отмечается факт массированного обстрела украинскими войсками приграничных территорий региона с применением БПЛА. Эти удары привели к жертвам и ранениям среди гражданского населения.