Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту атаки ВСУ на Курскую область
Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин отдал распоряжение о возбуждении уголовного дела по факту нападения ВСУ на Курскую область. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следкома.
"Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населённые пункты Курской области. Представители украинских вооружённых формирований сегодня совершили нападение на приграничные населённые пункты Курской области. Обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры", — указано в публикации.
В сообщении также отмечается факт массированного обстрела украинскими войсками приграничных территорий региона с применением БПЛА. Эти удары привели к жертвам и ранениям среди гражданского населения.
Возбуждение уголовного дела поручено врио зампреда СК РФ — руководителю Главного военного следственного управления Константину Корпусову. Бастрыкин будет лично контролировать процесс. Следственный комитет установит обстоятельства военного преступления и всех причастных к его совершению.
Напомним, сегодня утром ВСУ предприняли попытку прорваться в Курскую область. Как впоследствии сообщили в МО РФ, группировка противника насчитывала до 300 бойцов, 11 танков и свыше 20 бронированных автомобилей. Согласно информации СМИ, по меньшей мере 20 участвовавших в атаке бойцов ВСУ были убиты, а около 50 получили ранения. В результате обстрелов пострадало не менее 18 мирных жителей. Известно о погибших. Военные обозреватели считают, что целью операции было отвлечение внимания украинской общественного от катастрофического положения армии Незалежной на фронте. Позже в российском оборонном ведомстве показали видео с уничтожением вражеской техники в приграничье.
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