Что известно о боях в Курской области: какими силами напали ВСУ, атаки дронов, 6 августа Украинские подразделения попытались перейти российскую границу и занять несколько населённых пунктов. Эта пиар-акция стоила много жизней, а успеха добиться не удалось. 6 августа, 17:03 ВСУ пошли в Курскую область, последние новости об атаках. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку прорыва в Курскую область. По данным Министерства обороны, в российский регион пытались войти около 300 националистов, 11 танков и 20 бронемашин. Для акции киевский режим задействовал подразделения 22-й ОМБр, территориальной обороны и РДК*, сообщает "Архангел спецназа". Бои начались в районах населённых пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области.

Карта пожаров в Курской области, где сейчас идут бои. Фото © Telegram / Портфель Генштаба

Как готовились к прорыву

Ночью и утром противник обстреливал из артиллерийских орудий приграничные населённые пункты. В результате ударов по Судже пострадало пять человек, трое — дети. ВСУ также активно применяли дроны. К семи утра было сбито 26 БПЛА. На этом ничего не закончилось. В Глушковском районе беспилотник атаковал легковой автомобиль, пострадали двое местных жителей. В Рыльском районе под удар с коптера попал микроавтобус.

В 16:42 врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в Кореневском районе в результате удара БПЛА погиб водитель автомобиля. К вечеру стало известно ещё о пяти раненых. После и во время ударов ВСУ не оставляли попыток войти в российские населённые пункты.







Говорить, что российская сторона не была готова к развитию событий вдоль государственной границы, — нельзя. Подразделения ВС РФ вместе с Пограничной службой ФСБ приняли бой.

Местные власти пока молчат. Глава Суджанского района не написал ни слова в своём канале. Последняя его запись — от 2 августа с поздравлениями десантникам.







Что потеряли ВСУ

В российском оборонном ведомстве заявляют, что для уничтожения противника привлекалась авиация. ВСУ потеряли шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортёра, три боевые бронированные машины "Козак" и инженерную машину разграждения. Кроме того, личный состав врага попадал под огонь в населённых пунктах Сумской области, а это значит, что прорвать государственную границу не удалось.

На границе с Курской областью идут бои, известно о 300 солдатах ВСУ, которые предпринимают попытки наступать. Фото © Telegram / Open Ukraine | Открытая Украина

Реакция Сети на попытку прорыва ВСУ в Курской области

Блогеры заявляют, что большого толка от таких акций нет. Всё делается для картинки. У украинской армии сплошные провалы на всех направлениях, поэтому требуется маленькая победа.

— Цели у подобных действий ВСУ лежат на поверхности: отвлечение внимания собственного населения от провалов на других участках фронта, — отмечает "Рыбарь".

Даже те силы, которые были брошены на Курскую область, — малы. Их бы не хватило для реальной наступательной операции, если она только не подразумевает фото с флагами на фоне табличек.

— Всё, что мы видим по ситуации на границе с Курской областью, — это зачистка двух рот и попытки ВСУ навести шорох беспилотниками. Бьют просто по грузовикам ради картинки, — пишет Win/Win.

Есть и иное мнение. Операция, возможно, предполагала вытягивание сил с фронтов и переброску их в Курскую область, но резервы были готовы — и их ввели в бой.

— Я думаю, что противник, набрав людей в армию и подготовив их, решился растянуть линию фронта хотя бы на пару-тройку дней, — предполагает военкор Александр Сладков.

Возможно, провалившееся наступление предполагало захват некоторых территорий и использование их в дальнейшем в ходе переговоров.

— Киевские стратеги решили, что, нагнав побольше человеческого мяса и бросив его в атаку, они вынудят Россию отступить, оставить часть "старых" территорий и потом обменять их на новые, — считает "Старше Эдды".

Так или иначе, ВСУ не смогли достичь успеха в Курской области, а вот заход ВС РФ в Сумскую область теперь не за горами. Это необходимо будет сделать, чтобы создать "санитарную зону" и обезопасить сразу три "старых" региона.

Авторы Даниил Черных