Ещё один водитель погиб в Курской области при атаке дрона ВСУ

Украинский дрон атаковал автомобиль в селе Комаровка в Курской области. Погиб водитель транспортного средства, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

"В селе Комаровка Кореневского района в результате атаки украинского дрона погиб водитель автомобиля. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибшего", — написал Смирнов в телеграм-канале.

А ранее сегодня, 6 августа, украинский коптер атаковал микроавтобус недалеко от села Нехаевка под Курском. Также погиб водитель.