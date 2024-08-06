Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 14:04

Ещё один водитель погиб в Курской области при атаке дрона ВСУ

Смирнов: Водитель автомобиля погиб при атаке дрона ВСУ в Курской области

Украинский дрон атаковал автомобиль в селе Комаровка в Курской области. Погиб водитель транспортного средства, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

"В селе Комаровка Кореневского района в результате атаки украинского дрона погиб водитель автомобиля. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибшего", — написал Смирнов в телеграм-канале.

А ранее сегодня, 6 августа, украинский коптер атаковал микроавтобус недалеко от села Нехаевка под Курском. Также погиб водитель.

Life.ru публикует видео последствий обстрела Суджи под Курском со стороны ВСУ
Life.ru публикует видео последствий обстрела Суджи под Курском со стороны ВСУ
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров