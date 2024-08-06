Смирнов: Коптер ВСУ атаковал микроавтобус в курском посёлке, погиб водитель
В результате атаки коптера ВСУ по микроавтобусу недалеко от села Нехаевка Рыльского района погиб мужчина. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов прокомментировал ситуацию и принес свои соболезнования семье погибшего в своём телеграм-канале.
"Сегодня недалеко от села Нехаевка Рыльского района украинский коптер атаковал микроавтобус. Водитель машины погиб на месте. Выражаю соболезнования его родным и близким", — написал он.
Ранее Life.ru сообщал об атаке украинского БПЛА по автобусу в Белгородской области. В результате один человек погиб, ещё трое пострадали.
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