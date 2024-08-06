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6 августа, 12:47

Смирнов: Коптер ВСУ атаковал микроавтобус в курском посёлке, погиб водитель

В результате атаки коптера ВСУ по микроавтобусу недалеко от села Нехаевка Рыльского района погиб мужчина. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов прокомментировал ситуацию и принес свои соболезнования семье погибшего в своём телеграм-канале.

"Сегодня недалеко от села Нехаевка Рыльского района украинский коптер атаковал микроавтобус. Водитель машины погиб на месте. Выражаю соболезнования его родным и близким", — написал он.

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Ранее Life.ru сообщал об атаке украинского БПЛА по автобусу в Белгородской области. В результате один человек погиб, ещё трое пострадали.

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Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Kalinovsky

Мария Любицкая
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