Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 07:42

Life.ru публикует видео последствий обстрела Суджи под Курском со стороны ВСУ

Последствия обстрела Суджи со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов

Последствия обстрела Суджи со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов

Появилось видео с последствиями обстрела Суджи Курской области со стороны ВСУ, его публикует SHOT. После этого противник пытался прорваться через государственную границу РФ, но был остановлен.

Последствия обстрела Суджи со стороны ВСУ. Обложка © SHOT

Российские пограничники не допустили прорыва ВСУ в Курскую область
Российские пограничники не допустили прорыва ВСУ в Курскую область

Напомним, в ночь на 6 августа ВСУ в очередной раз обстреляли Курскую область. Пострадал город Суджа. Ранены пять человек — трое детей и двое взрослых.

Матвей Константинов
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров