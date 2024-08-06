Life.ru публикует видео последствий обстрела Суджи под Курском со стороны ВСУ
Последствия обстрела Суджи со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов
Появилось видео с последствиями обстрела Суджи Курской области со стороны ВСУ, его публикует SHOT. После этого противник пытался прорваться через государственную границу РФ, но был остановлен.
Последствия обстрела Суджи со стороны ВСУ. Обложка © SHOT
Напомним, в ночь на 6 августа ВСУ в очередной раз обстреляли Курскую область. Пострадал город Суджа. Ранены пять человек — трое детей и двое взрослых.