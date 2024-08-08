Российские войска отбили у ВСУ пленных отца и сына в Судже
Российские войска отбили у ВСУ двух гражданских — отца и сына, захваченных в плен в Судже Курской области. Об этом пишет телеграм-канал "Два майора".
По его данным, мирные жители ехали на авто, когда их остановили вэсэушники.
"ВСУ демонстративно вывели их из автомобиля и раздавили транспорт ББМ. Взяли в плен. Ситуацию увидели наши военнослужащие, открыли по противнику огонь, в этот момент отец с сыном перебежали в укрытие к русским солдатам и таким образом спаслись", — говорится в сообщении.
Противника вытеснили плотным огнём, а спасённых отца с сыном отправили в эвакуацию.
Напомним, что 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Сейчас бои на границе продолжаются. По данным на 8 августа, ВСУ за сутки не смогли продвинуться вглубь территории ни на один метр. Противник потерял 660 бойцов и 82 единицы бронетехники.
ТАСС / Александр Полегенько