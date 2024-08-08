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8 августа, 16:23

Российские войска отбили у ВСУ пленных отца и сына в Судже

Российские войска отбили у ВСУ двух гражданских — отца и сына, захваченных в плен в Судже Курской области. Об этом пишет телеграм-канал "Два майора".

По его данным, мирные жители ехали на авто, когда их остановили вэсэушники.

"ВСУ демонстративно вывели их из автомобиля и раздавили транспорт ББМ. Взяли в плен. Ситуацию увидели наши военнослужащие, открыли по противнику огонь, в этот момент отец с сыном перебежали в укрытие к русским солдатам и таким образом спаслись", — говорится в сообщении.

Противника вытеснили плотным огнём, а спасённых отца с сыном отправили в эвакуацию.

Наши войска провели контрпрорыв в Курской области, ВСУ несут потери
Наши войска провели контрпрорыв в Курской области, ВСУ несут потери

Напомним, что 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Сейчас бои на границе продолжаются. По данным на 8 августа, ВСУ за сутки не смогли продвинуться вглубь территории ни на один метр. Противник потерял 660 бойцов и 82 единицы бронетехники.

Обложка ©

ТАСС / Александр Полегенько

Александра Вишнякова
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