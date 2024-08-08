ВСУ потеряли 660 бойцов и 82 единицы бронетехники в ходе вылазки в Курскую область
Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 660 бойцов с начали атаки в Курской области
Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли порядка 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, включая восемь танков и 12 БТР с начала вылазки в Курскую область. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Потери противника составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе 8 танков, 12 бронётранспортеров, 6 боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения", — уточнили в оборонном ведомсчтве.
Как пояснили в Минобороны, операция по уничтожению формирований ВСУ в области продолжается.
Напомним, что 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. Сейчас бои на границе продолжаются. По данным Генштаба на 7 августа, продвижение ВСУ вглубь территории РФ остановлено, противник потерял 315 военнослужащих. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения. По данным на 8 августа, противник не смог продвинуться вглубь территории Курской области ни на один метр, а наоборот, отступает.
Минобороны РФ