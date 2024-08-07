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Регион
7 августа, 13:52
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Продвижение ВСУ в Курской области остановлено

Герасимов объявил, что продвижение ВСУ вглубь территории РФ остановлено

Продвижение ВСУ вглубь территории РФ в Курской области остановлено. Об этом начальник Генерального штаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания с руководителями силовых ведомств.

"Действиями подразделений прикрытия госграницы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнём артиллерии продвижение противника вглубь территории остановлено. В настоящее время подразделения группировки "Север" совместно пограничными органами ФСБ РФ продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к государственной границе", — заявил Герасимов.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов – о ситуации в Курской области. Видео © Telegram/Кремль. Новости

Напомним, что 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. Сейчас бои на границе продолжаются. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей — ВСУ атакуют гражданские автомобили и жилые дома, не давая людям выехать в безопасное место.

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Президент лично держит ситуацию на контроле. Кроме того, многие главы регионов уже объявили о готовности помочь курянам: принять людей, отправить медиков, оказать любую поддержку. Не остаются в стороне и простые люди: в курских телеграм-каналах и пабликах — огромное количество сообщений о готовности приютить семьи в своих домах.

Обложка ©

Минобороны России

Александра Вишнякова
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