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7 августа, 11:28

Воробьёв сообщил о готовности Подмосковья принять детей из Курской области

Подмосковье готово принять у себя детей из Курской области, которые вынуждены покидать дома из-за обострения обстановки в приграничных районах. Для этого в Московской области организовали пункты временного размещения (ПВР), сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

"Непростая ситуация сейчас в Курской области, и мы, конечно, не можем быть равнодушными. Окажем помощь и позаботимся обо всех, кому это необходимо. У нас есть загородные оздоровительные лагеря, где мы готовы разместить ребят. Обеспечим проживанием в комфортных условиях, пятиразовым питанием" — сказал губернатор.

Он отметил, что куряне смогут остаться в Подмосковье столько, сколько им будет нужно. По его словам, власти Московской области в случае необходимости устроят детей в школы. Кроме того, Воробьёв уточнил, что обучение можно будет организовать и в ПВР. Губернатор добавил, что для транспортировки детей из Курской области МО выделило 15 автобусов, которые отправятся в пострадавший регион в сопровождении медиков и спецслужб.

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Напомним, утром накануне ВСУ пытались прорваться в Курскую область. Спустя сутки на границе продолжаются бои, и обстановка остаётся напряжённой. За ночь в области сбили несколько украинских беспилотников. По последним данным, пострадали 28 человек, в том числе шесть детей.

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Александра Мышляева
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