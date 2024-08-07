Воробьёв сообщил о готовности Подмосковья принять детей из Курской области

Подмосковье готово принять у себя детей из Курской области, которые вынуждены покидать дома из-за обострения обстановки в приграничных районах. Для этого в Московской области организовали пункты временного размещения (ПВР), сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

"Непростая ситуация сейчас в Курской области, и мы, конечно, не можем быть равнодушными. Окажем помощь и позаботимся обо всех, кому это необходимо. У нас есть загородные оздоровительные лагеря, где мы готовы разместить ребят. Обеспечим проживанием в комфортных условиях, пятиразовым питанием" — сказал губернатор.