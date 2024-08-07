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7 августа, 10:26

Очередь не кончается: Куряне массово пришли сдать кровь для пострадавших от обстрелов ВСУ

Mash: Сотни жителей Курска пришли сдать кровь для пострадавших от обстрелов ВСУ

Жители Курска проявили сплочённость и массово пошли к мобильной станции переливания, чтобы сдать кровь для пострадавших от обрушившихся на приграничье украинских обстрелов. На видео Mash — сотни людей, собравшихся на площади. И поток прибывающих не останавливается.

Очередь в мобильную станцию переливания крови в Курске. Видео © Mash

"Навести шумиху": Алаудинов объяснил, зачем ВСУ попытались атаковать Курскую область
"Навести шумиху": Алаудинов объяснил, зачем ВСУ попытались атаковать Курскую область

Напомним, утром 6 августа ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Спустя сутки на границе продолжаются бои, и обстановка остаётся тяжёлой. За ночь в небе над регионом сбили несколько вражеских беспилотников. По последним данным, пострадали 28 человек, в том числе шесть детей. Минобороны отчитывалось об уничтожении до 260 солдат и 50 единиц бронетехники ВСУ.

Обложка ©

Mash

Матвей Константинов
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