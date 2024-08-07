Очередь не кончается: Куряне массово пришли сдать кровь для пострадавших от обстрелов ВСУ

Жители Курска проявили сплочённость и массово пошли к мобильной станции переливания, чтобы сдать кровь для пострадавших от обрушившихся на приграничье украинских обстрелов. На видео Mash — сотни людей, собравшихся на площади. И поток прибывающих не останавливается.