Очередь не кончается: Куряне массово пришли сдать кровь для пострадавших от обстрелов ВСУ
Mash: Сотни жителей Курска пришли сдать кровь для пострадавших от обстрелов ВСУ
Жители Курска проявили сплочённость и массово пошли к мобильной станции переливания, чтобы сдать кровь для пострадавших от обрушившихся на приграничье украинских обстрелов. На видео Mash — сотни людей, собравшихся на площади. И поток прибывающих не останавливается.
Очередь в мобильную станцию переливания крови в Курске. Видео © Mash
Напомним, утром 6 августа ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Спустя сутки на границе продолжаются бои, и обстановка остаётся тяжёлой. За ночь в небе над регионом сбили несколько вражеских беспилотников. По последним данным, пострадали 28 человек, в том числе шесть детей. Минобороны отчитывалось об уничтожении до 260 солдат и 50 единиц бронетехники ВСУ.