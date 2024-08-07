Число пострадавших из-за атак ВСУ в Курской области выросло до 28

Количество мирных жителей, которые пострадали при нападении ВСУ под Курском, выросло до 28. Об этом доложил заместитель главного врача областной многопрофильной клинической больницы по хирургической работе, главный внештатный хирург области Андрей Локтионов. Большинство из них проживают в в Суджанском и Кореневском районах.

"Большинство из них обратилось в многопрофильную Курскую клиническую больницу, где им оказана необходимая диагностическая и лечебная помощь, проведены консультации специалистов, операции", — говорит хирург.