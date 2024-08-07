Число пострадавших из-за атак ВСУ в Курской области выросло до 28
От ударов ВСУ по Курской области пострадали 28 человек. Обложка © Life.ru
Количество мирных жителей, которые пострадали при нападении ВСУ под Курском, выросло до 28. Об этом доложил заместитель главного врача областной многопрофильной клинической больницы по хирургической работе, главный внештатный хирург области Андрей Локтионов. Большинство из них проживают в в Суджанском и Кореневском районах.
"Большинство из них обратилось в многопрофильную Курскую клиническую больницу, где им оказана необходимая диагностическая и лечебная помощь, проведены консультации специалистов, операции", — говорит хирург.
Он уточнил, что среди раненых есть медицинские работники, которые на местах оказывали первую помощь пострадавшим. У большинства госпитализированных минно-взрывные травмы, ожоги и осколочные ранения. В местных больницах достаточно коек, чтобы разместить всех.
Напомним, 6 августа ВСУ попытались прорваться в Курскую область. В результате обстрелов пострадало не менее 18 мирных жителей, в их числе 6 детей. Есть и погибшие. В данный момент на границе идут бои, обстановка остаётся тяжёлой. Известно, что ВСУ атакуют регион и воздушными средствами: вечером, 6 августа, было уничтожено две украинские ракеты. Также украинские формирования сбросили дрон на машину скорой помощи, погибли водитель и фельдшер. Прошлой ночью было уничтожено несколько БПЛА.