Водитель и фельдшер погибли после удара БПЛА ВСУ по "скорой" у Суджи под Курском

Украинские формирования продолжают обстрел Курской области. На этот раз БПЛА ВСУ нанёс удар по автомобилю скорой помощи у Суджи, погибли водитель и фельдшер. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.