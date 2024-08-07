Водитель и фельдшер погибли после удара БПЛА ВСУ по "скорой" у Суджи под Курском
Украинские формирования продолжают обстрел Курской области. На этот раз БПЛА ВСУ нанёс удар по автомобилю скорой помощи у Суджи, погибли водитель и фельдшер. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.
"Украинские нацисты ударили дроном по машине скорой помощи около Суджи. Погибли водитель и фельдшер, врач ранен. Наши медики — настоящие герои, а террористы, что бьют по машинам скорой помощи, обязательно получат возмездие", — подчеркнул Смирнов.
Напомним, 6 августа ВСУ предприняли попытку прорваться в Курскую область. В Минобороны РФ сообщили, что группировка противника насчитывала до 300 бойцов, 11 танков и свыше 20 бронированных автомобилей. По данным СМИ, по меньшей мере 20 участвовавших в атаке бойцов ВСУ были убиты, а около 50 получили ранения. В результате обстрелов пострадало не менее 18 мирных жителей. Есть и погибшие. В данный момент на границе идут бои, обстановка остаётся напряжённой. Известно, что ВСУ обстреливают регион и воздушными средствами: вечером, 6 августа, было уничтожено две украинские ракеты.
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