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Регион
6 августа, 21:08

Водитель и фельдшер погибли после удара БПЛА ВСУ по "скорой" у Суджи под Курском

Украинские формирования продолжают обстрел Курской области. На этот раз БПЛА ВСУ нанёс удар по автомобилю скорой помощи у Суджи, погибли водитель и фельдшер. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.

"Украинские нацисты ударили дроном по машине скорой помощи около Суджи. Погибли водитель и фельдшер, врач ранен. Наши медики — настоящие герои, а террористы, что бьют по машинам скорой помощи, обязательно получат возмездие", — подчеркнул Смирнов.

Двое детей ранены при атаке украинского дрона в Курской области
Двое детей ранены при атаке украинского дрона в Курской области

Напомним, 6 августа ВСУ предприняли попытку прорваться в Курскую область. В Минобороны РФ сообщили, что группировка противника насчитывала до 300 бойцов, 11 танков и свыше 20 бронированных автомобилей. По данным СМИ, по меньшей мере 20 участвовавших в атаке бойцов ВСУ были убиты, а около 50 получили ранения. В результате обстрелов пострадало не менее 18 мирных жителей. Есть и погибшие. В данный момент на границе идут бои, обстановка остаётся напряжённой. Известно, что ВСУ обстреливают регион и воздушными средствами: вечером, 6 августа, было уничтожено две украинские ракеты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / BestPhotoPlus

Оксана Попова
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