Двое детей ранены при атаке украинского дрона в Курской области
Врио главы Курской области Смирнов: Возле Суджи двое детей ранены при атаке БПЛА
При атаке украинского беспилотника в Курской области получили ранения двое детей. Об этом в своём телеграм-канале написал врио главы региона Алексей Смирнов.
"По дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера ранены два ребёнка", — заявил Смирнов.
Раненым несовершеннолетним на месте была оказана вся необходимая помощь. Впоследствии детей направили на обследование и лечение в областную больницу.
Ранее Смирнов сообщал, что обстановка на приграничной территории в Курской области остаётся напряжённой. Он попросил граждан сохранять спокойствие, не поддаваться на информационные провокации со стороны противника.
Напомним, сегодня утром ВСУ предприняли попытку прорваться в Курскую область в Суджанском районе. Как впоследствии сообщили в МО РФ, группировка противника насчитывала до 300 бойцов, 11 танков и свыше 20 бронированных автомобилей. Согласно информации СМИ, по меньшей мере 20 участвовавших в атаке бойцов ВСУ были убиты, а около 50 получили ранения. В результате обстрелов пострадало не менее 18 мирных жителей. Известно и о погибших. Сейчас бои в приграничье продолжаются.
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