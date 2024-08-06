Двое детей ранены при атаке украинского дрона в Курской области

При атаке украинского беспилотника в Курской области получили ранения двое детей. Об этом в своём телеграм-канале написал врио главы региона Алексей Смирнов.

"По дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера ранены два ребёнка", — заявил Смирнов.

Раненым несовершеннолетним на месте была оказана вся необходимая помощь. Впоследствии детей направили на обследование и лечение в областную больницу.