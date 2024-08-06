Олимпиада в Париже
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 18:40

Двое детей ранены при атаке украинского дрона в Курской области

Врио главы Курской области Смирнов: Возле Суджи двое детей ранены при атаке БПЛА

При атаке украинского беспилотника в Курской области получили ранения двое детей. Об этом в своём телеграм-канале написал врио главы региона Алексей Смирнов.

"По дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера ранены два ребёнка", — заявил Смирнов.

Раненым несовершеннолетним на месте была оказана вся необходимая помощь. Впоследствии детей направили на обследование и лечение в областную больницу.

Что известно о боях в Курской области: какими силами напали ВСУ, атаки дронов, 6 августа
Что известно о боях в Курской области: какими силами напали ВСУ, атаки дронов, 6 августа

Ранее Смирнов сообщал, что обстановка на приграничной территории в Курской области остаётся напряжённой. Он попросил граждан сохранять спокойствие, не поддаваться на информационные провокации со стороны противника.

Напомним, сегодня утром ВСУ предприняли попытку прорваться в Курскую область в Суджанском районе. Как впоследствии сообщили в МО РФ, группировка противника насчитывала до 300 бойцов, 11 танков и свыше 20 бронированных автомобилей. Согласно информации СМИ, по меньшей мере 20 участвовавших в атаке бойцов ВСУ были убиты, а около 50 получили ранения. В результате обстрелов пострадало не менее 18 мирных жителей. Известно и о погибших. Сейчас бои в приграничье продолжаются.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров