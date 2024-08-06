В Курской области уничтожили две украинские ракеты
Смирнов: Две украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в Курской области две украинские ракеты. Об этом рассказал врио главы региона Алексей Смирнов.
"Две украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников!", — написал Смирнов в телеграм-канале.
Ранее Смирнов сообщал, что обстановка на приграничной территории в Курской области остаётся напряжённой. Он попросил граждан сохранять спокойствие, не поддаваться на информационные провокации со стороны противника.
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