В Курской области уничтожили две украинские ракеты

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в Курской области две украинские ракеты. Об этом рассказал врио главы региона Алексей Смирнов.

"Две украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников!", — написал Смирнов в телеграм-канале.