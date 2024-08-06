Олимпиада в Париже
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 20:23

В Курской области уничтожили две украинские ракеты

Смирнов: Две украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в Курской области две украинские ракеты. Об этом рассказал врио главы региона Алексей Смирнов.

"Две украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников!", — написал Смирнов в телеграм-канале.

Что известно о боях в Курской области: какими силами напали ВСУ, атаки дронов, 6 августа
Что известно о боях в Курской области: какими силами напали ВСУ, атаки дронов, 6 августа

Ранее Смирнов сообщал, что обстановка на приграничной территории в Курской области остаётся напряжённой. Он попросил граждан сохранять спокойствие, не поддаваться на информационные провокации со стороны противника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров