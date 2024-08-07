Число детей, раненных в Курской области в результате атаки ВСУ, увеличилось до шести
Львова-Белова: В Курской области после атаки ВСУ ранения получили шесть детей
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила о том, что в результате массированной атаки Вооружённых сил Украины на Курскую область пострадали шесть несовершеннолетних, причём трое из них являются членами одной семьи. Соответствующей информацией общественница поделилась в своём телеграм-канале.
По её словам, двое детей принимают лечение амбулаторно. Ещё в детскую областную больницу в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована трёхлетняя девочка.
Также в медучреждении с осколочным ранением спины находится двухлетний мальчик, у которого погибла мать. В ближайшее время он будет транспортирован санитарным транспортом в областную детскую больницу.
Помимо этого, два ребёнка 2019 и 2015 годов рождения тоже получили ранения. Сейчас они доставлены в больницу.
Накануне вечером, 6 августа, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о том, что при атаке украинского беспилотника в регионе получили ранения двое детей. По его словам, несовершеннолетним на месте была оказана вся необходимая помощь. Стоит отметить, что в данный момент на границе идут бои, обстановка остаётся напряжённой.
Telegram / Алексей Смирнов