Число детей, раненных в Курской области в результате атаки ВСУ, увеличилось до шести

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила о том, что в результате массированной атаки Вооружённых сил Украины на Курскую область пострадали шесть несовершеннолетних, причём трое из них являются членами одной семьи. Соответствующей информацией общественница поделилась в своём телеграм-канале.

По её словам, двое детей принимают лечение амбулаторно. Ещё в детскую областную больницу в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована трёхлетняя девочка.

Также в медучреждении с осколочным ранением спины находится двухлетний мальчик, у которого погибла мать. В ближайшее время он будет транспортирован санитарным транспортом в областную детскую больницу.

Помимо этого, два ребёнка 2019 и 2015 годов рождения тоже получили ранения. Сейчас они доставлены в больницу.