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Регион
6 августа, 22:20

Число детей, раненных в Курской области в результате атаки ВСУ, увеличилось до шести

Львова-Белова: В Курской области после атаки ВСУ ранения получили шесть детей

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила о том, что в результате массированной атаки Вооружённых сил Украины на Курскую область пострадали шесть несовершеннолетних, причём трое из них являются членами одной семьи. Соответствующей информацией общественница поделилась в своём телеграм-канале.

По её словам, двое детей принимают лечение амбулаторно. Ещё в детскую областную больницу в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована трёхлетняя девочка.

Также в медучреждении с осколочным ранением спины находится двухлетний мальчик, у которого погибла мать. В ближайшее время он будет транспортирован санитарным транспортом в областную детскую больницу.

Помимо этого, два ребёнка 2019 и 2015 годов рождения тоже получили ранения. Сейчас они доставлены в больницу.

Что известно о боях в Курской области: какими силами напали ВСУ, атаки дронов, 6 августа
Что известно о боях в Курской области: какими силами напали ВСУ, атаки дронов, 6 августа

Накануне вечером, 6 августа, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о том, что при атаке украинского беспилотника в регионе получили ранения двое детей. По его словам, несовершеннолетним на месте была оказана вся необходимая помощь. Стоит отметить, что в данный момент на границе идут бои, обстановка остаётся напряжённой.

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Telegram / Алексей Смирнов

Алексей Соловьёв
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