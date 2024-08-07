Смирнов призвал жителей Курской области пополнить запасы донорской крови
Медицинские учреждения приграничных районов Курской области восполняют запас донорской крови в связи с событиями, произошедшими за последние сутки, заявил врио главы региона Алексей Смирнов. Он призвал жителей региона не быть равнодушными и напомнил о местах сдачи крови, функционирующих в областном центре.
"В течение последних суток наш регион героически противостоит атакам украинских нацистов. Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы. В связи с ситуацией в приграничных районах области медицинские учреждения пополняют запас донорской крови", — заявил Смирнов и призвал курян не оставаться равнодушными.
Врио главы региона напомнил, что сдать её можно в Курском областном клиническом центре переливания крови и на мобильной станции, которая будет работать на Красной площади областного центра. Подробная информация доступна по телефону 8 (4712) 54-03-10.
Напомним, 6 августа ВСУ предприняли попытку прорваться в Курскую область. В результате обстрелов пострадало не менее 18 мирных жителей, в их числе 6 детей. Есть и погибшие. В данный момент на границе идут бои, обстановка остаётся напряжённой. Известно, что ВСУ обстреливают регион и воздушными средствами: вечером, 6 августа, было уничтожено две украинские ракеты. Также украинские формирования сбросили дрон на машину скорой помощи, погибли водитель и фельдшер. Минувшей ночью было уничтожено несколько БПЛА.
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