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Регион
7 августа, 04:20

Смирнов призвал жителей Курской области пополнить запасы донорской крови

Медицинские учреждения приграничных районов Курской области восполняют запас донорской крови в связи с событиями, произошедшими за последние сутки, заявил врио главы региона Алексей Смирнов. Он призвал жителей региона не быть равнодушными и напомнил о местах сдачи крови, функционирующих в областном центре.

"В течение последних суток наш регион героически противостоит атакам украинских нацистов. Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы. В связи с ситуацией в приграничных районах области медицинские учреждения пополняют запас донорской крови", — заявил Смирнов и призвал курян не оставаться равнодушными.

Врио главы региона напомнил, что сдать её можно в Курском областном клиническом центре переливания крови и на мобильной станции, которая будет работать на Красной площади областного центра. Подробная информация доступна по телефону 8 (4712) 54-03-10.

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Напомним, 6 августа ВСУ предприняли попытку прорваться в Курскую область. В результате обстрелов пострадало не менее 18 мирных жителей, в их числе 6 детей. Есть и погибшие. В данный момент на границе идут бои, обстановка остаётся напряжённой. Известно, что ВСУ обстреливают регион и воздушными средствами: вечером, 6 августа, было уничтожено две украинские ракеты. Также украинские формирования сбросили дрон на машину скорой помощи, погибли водитель и фельдшер. Минувшей ночью было уничтожено несколько БПЛА.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ANURAKE SINGTO-ON

Оксана Попова
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