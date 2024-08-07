Смирнов призвал жителей Курской области пополнить запасы донорской крови

Медицинские учреждения приграничных районов Курской области восполняют запас донорской крови в связи с событиями, произошедшими за последние сутки, заявил врио главы региона Алексей Смирнов. Он призвал жителей региона не быть равнодушными и напомнил о местах сдачи крови, функционирующих в областном центре.

"В течение последних суток наш регион героически противостоит атакам украинских нацистов. Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы. В связи с ситуацией в приграничных районах области медицинские учреждения пополняют запас донорской крови", — заявил Смирнов и призвал курян не оставаться равнодушными.