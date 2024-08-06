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Регион
6 августа, 20:12

МЧС опровергло сообщения об эвакуации в Курской области

МЧС: Сообщения об эвакуации из-за атак ВСУ в Курской области являются фейком

Последствия обстрела ВСУ в Судже Курской области. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов

Последствия обстрела ВСУ в Судже Курской области. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов

Представители МЧС России по Курской области предупредили местных жителей о том, что в социальных сетях появилось множество сообщений по поводу эвакуации из региона на фоне атак Вооружённых сил Украины. Как заявили сотрудники ведомства в своём телеграм-канале, подобная информация является фейком.

"МЧС России не рассылало информацию об эвакуации. Просим всех доверять только официальным источникам информации!" — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru писал, что власти Курской области опровергли информацию об "эвакуации" и "скором захвате Курской АЭС" в Курчатове. Такие сообщения поступали местным жителям, но это работа украинских спецслужб.

Алексей Соловьёв
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