МЧС опровергло сообщения об эвакуации в Курской области

Представители МЧС России по Курской области предупредили местных жителей о том, что в социальных сетях появилось множество сообщений по поводу эвакуации из региона на фоне атак Вооружённых сил Украины. Как заявили сотрудники ведомства в своём телеграм-канале, подобная информация является фейком.

"МЧС России не рассылало информацию об эвакуации. Просим всех доверять только официальным источникам информации!" — говорится в сообщении.