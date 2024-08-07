Олимпиада в Париже
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 03:18

Силы ПВО уничтожили над Курской областью три дрона ВСУ

Смирнов: Силы ПВО уничтожили над Курской областью три украинских БПЛА

Средства ПВО сбили над Курской областью три беспилотника самолётного типа. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"В Курской области силами ПВО сбиты три украинских БПЛА самолётного типа", — написал Смирнов в телеграм-канале.

В Липецке объявлена угроза атаки беспилотников
В Липецке объявлена угроза атаки беспилотников

Напомним, что минувшей ночью над территорией Курской области уничтожили несколько украинских ракет. Перед этим ВСУ сбросили дрон на машину скорой помощи, погиб водитель и фельдшер. Ещё один врач пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров