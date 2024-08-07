Силы ПВО уничтожили над Курской областью три дрона ВСУ
Смирнов: Силы ПВО уничтожили над Курской областью три украинских БПЛА
Средства ПВО сбили над Курской областью три беспилотника самолётного типа. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
"В Курской области силами ПВО сбиты три украинских БПЛА самолётного типа", — написал Смирнов в телеграм-канале.
Напомним, что минувшей ночью над территорией Курской области уничтожили несколько украинских ракет. Перед этим ВСУ сбросили дрон на машину скорой помощи, погиб водитель и фельдшер. Ещё один врач пострадал.
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