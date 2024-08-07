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7 августа, 03:12

В Липецке объявлена угроза атаки беспилотников

МЧС: Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецке и Липецком округе

На территории Липецка и Липецкого муниципального округа объявлен красный уровень опасности. Как сообщили представители регионального управления МЧС РФ в своём телеграм-канале, там наблюдается угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

"Объявлен красный уровень: угроза атаки БПЛА для Липецкого МО и г. Липецка", — указано в сообщении.

Стоит отметить, что до этого поста спасатели предупреждали о жёлтом уровне в Липецкой области. Там была объявлена воздушная опасность.

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Ранее Life.ru писал, что два украинских беспилотника уничтожены на севере Ростовской области. По словам главы региона Василия Голубева, в результате происшествия никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Алексей Соловьёв
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