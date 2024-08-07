Олимпиада в Париже
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 02:07

Два украинских БПЛА уничтожены в Ростовской области

Губернатор Голубев: Два украинских беспилотника уничтожены в Ростовской области

Два украинских беспилотника уничтожены на севере Ростовской области. Как сообщил глава региона Василий Голубев, в результате происшествия никто не пострадал.

"Минувшей ночью над территорией Ростовской области обнаружены и поражены два БПЛА в северной части региона. По предварительным данным, в результате падения обломков никто не пострадал", — написал губернатор в телеграм-канале.

Водитель и фельдшер погибли после удара БПЛА ВСУ по "скорой" у Суджи под Курском
Водитель и фельдшер погибли после удара БПЛА ВСУ по "скорой" у Суджи под Курском

В последний раз об атаке на Ростовскую область сообщалось несколько дней назад. Напомним, в ночь на 3 августа Ростовскую область атаковали 55 украинских беспилотника. Часть из них ударили по складам и резервуарам с топливом в Каменском и Морозовском районах, что привело к возгораниям. Жертв и пострадавших нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров