Два украинских БПЛА уничтожены в Ростовской области

Два украинских беспилотника уничтожены на севере Ростовской области. Как сообщил глава региона Василий Голубев, в результате происшествия никто не пострадал.

"Минувшей ночью над территорией Ростовской области обнаружены и поражены два БПЛА в северной части региона. По предварительным данным, в результате падения обломков никто не пострадал", — написал губернатор в телеграм-канале.