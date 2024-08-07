Два украинских БПЛА уничтожены в Ростовской области
Губернатор Голубев: Два украинских беспилотника уничтожены в Ростовской области
Два украинских беспилотника уничтожены на севере Ростовской области. Как сообщил глава региона Василий Голубев, в результате происшествия никто не пострадал.
"Минувшей ночью над территорией Ростовской области обнаружены и поражены два БПЛА в северной части региона. По предварительным данным, в результате падения обломков никто не пострадал", — написал губернатор в телеграм-канале.
В последний раз об атаке на Ростовскую область сообщалось несколько дней назад. Напомним, в ночь на 3 августа Ростовскую область атаковали 55 украинских беспилотника. Часть из них ударили по складам и резервуарам с топливом в Каменском и Морозовском районах, что привело к возгораниям. Жертв и пострадавших нет.
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