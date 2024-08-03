В Ростовской области после ночной атаки БПЛА загорелись резервуары с топливом

Из-за ночной атаки украинских беспилотников на Каменский район Ростовской области загорелись ёмкости с топливом. Никто из людей не пострадал. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава районной администрации Владимир Савин.

"Сообщаю, что в результате атаки шести БПЛА в 02:21 [мск] повреждения получили ёмкости с топливом с последующим возгоранием на территории базы № 7. Службы экстренного реагирования ликвидируют возгорания. Пострадавших нет", — рассказал он.