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Регион
6 августа, 22:25

Силы ПВО уничтожили ещё две ракеты ВСУ в Курской области

Смирнов: Ещё две ракеты ВСУ сбиты средствами ПВО в Курской области

Силы ПВО уничтожили ещё две ракеты ВСУ в Курской области, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

"Ещё две украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников!", — поделился Смирнов.

Двое детей ранены при атаке украинского дрона в Курской области
Двое детей ранены при атаке украинского дрона в Курской области

Напомним, 6 августа ВСУ предприняли попытку прорваться в Курскую область. В Минобороны РФ сообщили, что группировка противника насчитывала до 300 бойцов, 11 танков и свыше 20 бронированных автомобилей. По данным СМИ, по меньшей мере 20 участвовавших в атаке бойцов ВСУ были убиты, а около 50 получили ранения. В результате обстрелов пострадало не менее 18 мирных жителей. Есть и погибшие. В данный момент на границе идут бои, обстановка остаётся напряжённой. Известно, что ВСУ обстреливают регион и воздушными средствами: вечером, 6 августа, было уничтожено две украинские ракеты. Также украинские формирования сбросили дрон на машину скорой помощи, погиб водитель и фельдшер.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / J_K

Оксана Попова
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