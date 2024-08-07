Силы ПВО уничтожили ещё две ракеты ВСУ в Курской области
Смирнов: Ещё две ракеты ВСУ сбиты средствами ПВО в Курской области
Силы ПВО уничтожили ещё две ракеты ВСУ в Курской области, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
"Ещё две украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников!", — поделился Смирнов.
Напомним, 6 августа ВСУ предприняли попытку прорваться в Курскую область. В Минобороны РФ сообщили, что группировка противника насчитывала до 300 бойцов, 11 танков и свыше 20 бронированных автомобилей. По данным СМИ, по меньшей мере 20 участвовавших в атаке бойцов ВСУ были убиты, а около 50 получили ранения. В результате обстрелов пострадало не менее 18 мирных жителей. Есть и погибшие. В данный момент на границе идут бои, обстановка остаётся напряжённой. Известно, что ВСУ обстреливают регион и воздушными средствами: вечером, 6 августа, было уничтожено две украинские ракеты. Также украинские формирования сбросили дрон на машину скорой помощи, погиб водитель и фельдшер.
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