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7 августа, 09:35
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Минобороны РФ выпустило заявление по ситуации в Курской области

Потери ВСУ в приграничных районах Курской области составили до 260 человек

В ночь на 7 августа подразделения ВС РФ совместно с пограничниками ФСБ продолжали уничтожать формирования ВСУ, которые пытались прорваться в Курскую область. Военные не допустили продвижения противника вглубь территории страны, потери ВСУ за сутки составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники. Заявление о ситуации на границе публикует Минобороны РФ.

"Ударами авиации, ракетных войск, огнём артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории РФ. Нанесено поражение его резервам в районах населённых пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области", — говорится в сообщении ведомства.

За сутки ВСУ лишились до 260 военных и 50 единиц бронетехники, в том числе 7 танков, 8 бронетранспортёров, 3 боевые машины пехоты, 31 боевая бронированная машина (12 "Козак", 2 "Страйкер"), инженерная машина разграждения. Также уничтожены две самоходные огневые установки ЗРК "Бук М1", установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Напомним, что 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. На границе идут бои, обстановка остаётся сложной. По последним данным, пострадали 28 мирных жителей, 13 из них. в больницах.

Обложка ©

ТАСС/Александр Щербак/ТАСС

Александра Вишнякова
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