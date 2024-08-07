Минобороны РФ выпустило заявление по ситуации в Курской области

В ночь на 7 августа подразделения ВС РФ совместно с пограничниками ФСБ продолжали уничтожать формирования ВСУ, которые пытались прорваться в Курскую область. Военные не допустили продвижения противника вглубь территории страны, потери ВСУ за сутки составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники. Заявление о ситуации на границе публикует Минобороны РФ.

"Ударами авиации, ракетных войск, огнём артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории РФ. Нанесено поражение его резервам в районах населённых пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области", — говорится в сообщении ведомства.

За сутки ВСУ лишились до 260 военных и 50 единиц бронетехники, в том числе 7 танков, 8 бронетранспортёров, 3 боевые машины пехоты, 31 боевая бронированная машина (12 "Козак", 2 "Страйкер"), инженерная машина разграждения. Также уничтожены две самоходные огневые установки ЗРК "Бук М1", установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы.