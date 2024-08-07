"Навести шумиху": Алаудинов объяснил, зачем ВСУ попытались атаковать Курскую область

Атаками на приграничье Курской области Владимир Зеленский решил сжечь последние резервы украинской армии на фоне грядущих выборов в США и обрушения фронта на Донецком направлении. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, все действия ВСУ обречены, у них нет средств для захвата Курской АЭС.

"Фронт уже посыпался. Украина понимает, что она уже не в состоянии его даже остановить. Вот и получается, они пытаются взять что-то хотя бы, чтобы показать своим хозяевам, что они ещё что-то могут. Ну и чтобы навести максимальную шумиху и попытаться каким-то образом хотя бы что-то сторговать. Понятное дело, на атомную электростанцию у них такого ресурса нет", — сказал командир "Ахмата" в эфире телеканала "Соловьёв Live".

Как отметил Алаудинов, даже украинские военные, которых загнали в этот так называемый "контрнаступ", прекрасно понимают, что никаких шансов сделать что-то глобальное у них нет. В свою очередь сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что после атаки в Курской области противник может пойти на активные действия в Белгородской области, а потом в районе Запорожской АЭС. По его мнению, действия украинской армии направлены на усиление позиций Киева на фоне предстоящих переговоров с Москвой.