"Навести шумиху": Алаудинов объяснил, зачем ВСУ попытались атаковать Курскую область
Алаудинов: Действия ВСУ обречены, у них нет средств для захвата Курской АЭС
Атаками на приграничье Курской области Владимир Зеленский решил сжечь последние резервы украинской армии на фоне грядущих выборов в США и обрушения фронта на Донецком направлении. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, все действия ВСУ обречены, у них нет средств для захвата Курской АЭС.
"Фронт уже посыпался. Украина понимает, что она уже не в состоянии его даже остановить. Вот и получается, они пытаются взять что-то хотя бы, чтобы показать своим хозяевам, что они ещё что-то могут. Ну и чтобы навести максимальную шумиху и попытаться каким-то образом хотя бы что-то сторговать. Понятное дело, на атомную электростанцию у них такого ресурса нет", — сказал командир "Ахмата" в эфире телеканала "Соловьёв Live".
Как отметил Алаудинов, даже украинские военные, которых загнали в этот так называемый "контрнаступ", прекрасно понимают, что никаких шансов сделать что-то глобальное у них нет. В свою очередь сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что после атаки в Курской области противник может пойти на активные действия в Белгородской области, а потом в районе Запорожской АЭС. По его мнению, действия украинской армии направлены на усиление позиций Киева на фоне предстоящих переговоров с Москвой.
"Они ищут что-то, чтобы показать, что не они по населённому пункту почти каждый день теряют. Даже с такой скоростью режим Зеленского понимает, что пахнет жареным. Поэтому, с одной стороны, мы видим заявления про переговоры, с другой стороны, попытки усилить свои позиции перед ними", — приводит ТАСС слова Рогова.
Напомним, утром 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. В настоящий момент на границе идут бои, обстановка остаётся тяжёлой. Сообщают, что ВСУ атакуют регион и воздушными средствами: вечером, 6 августа, было уничтожено две украинские ракеты. Минувшей ночью было уничтожено несколько БПЛА. По последним данным, пострадали 28 человек, в том числе минимум шесть детей. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на сёла Курской области.
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