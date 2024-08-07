Путин держит ситуацию в Курской области на личном контроле
Глава Курской области ночью доложил оперативную обстановку Путину
Врио губернатора Курской области Алексей Смиронов сообщил, что ночью доложил оперативную обстановку президенту РФ Владимиру Путину. Ситуация, по словам главы региона, контролируемая, организован вывоз жителей из обстреливаемых приграничных территорий.
"Ночью по телефону доложил оперативную обстановку Верховному главнокомандующему. Владимир Владимирович держит ситуацию на личном контроле. Президент подчеркнул, что поддержка нашему региону будет оказана по всем направлениям. Благодарю всех за помощь Курской области", — написал он в телеграм-канале.
Смирнов добавил, что региональный оперативный штаб работает круглосуточно. Жителей вывозят с обстреливаемых территорий приграничья. Подготовлены пункты временного размещения, людей обеспечивают всем необходимым, работают психологи. В регион выехали медики из Москвы и Санкт-Петербурга.
Напомним, что 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. На границе идут бои, обстановка остаётся сложной. По данным МО РФ, ВС РФ не допустили продвижения противника вглубь территории страны, потери ВСУ за сутки составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники.
Life.ru