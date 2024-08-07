Путин держит ситуацию в Курской области на личном контроле

"Ночью по телефону доложил оперативную обстановку Верховному главнокомандующему. Владимир Владимирович держит ситуацию на личном контроле. Президент подчеркнул, что поддержка нашему региону будет оказана по всем направлениям. Благодарю всех за помощь Курской области", — написал он в телеграм-канале.