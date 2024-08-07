"Мы с вами!" Смирнов показал, как россияне из разных регионов поддерживают курян после атаки ВСУ
Смирнов опубликовал пост с поддержкой курян жителями России после атаки ВСУ
Жители из разных регионов России поддерживают курян, пострадавших при попытке ВСУ прорваться через границу на территорию РФ. Врио главы Курской области Алексей Смирнов в своём телеграм-канале сделал репост записи с вереницей комментариев в поддержку жителей Курской области.
"Переживаем за вас всем сердцем и душой. Держитесь, здоровья и сил вам в это нелёгкое время", — написал один из жителей Тулы в качестве поддержки.
Свою поддержку курянам выразили из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Воронежа, Липецка, Серпухова, Севастополя, Шебекина, Калининграда, Донецка, Оренбуржья и многих других городов России. Неравнодушные также отозвались из Молдавии и Казахстана.
Напомним, 6 августа ВСУ предприняли попытку прорваться в Курскую область. В Минобороны РФ сообщили, что группировка противника насчитывала до 300 бойцов, 11 танков и свыше 20 бронированных автомобилей. По данным СМИ, по меньшей мере 20 участвовавших в атаке бойцов ВСУ были убиты, а около 50 получили ранения. В результате обстрелов пострадало не менее 28 мирных жителей, в том числе минимум шесть детей. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на сёла Курской области.
ТАСС / Татьяна Симоненкова