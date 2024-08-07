"Мы с вами!" Смирнов показал, как россияне из разных регионов поддерживают курян после атаки ВСУ

Жители из разных регионов России поддерживают курян, пострадавших при попытке ВСУ прорваться через границу на территорию РФ. Врио главы Курской области Алексей Смирнов в своём телеграм-канале сделал репост записи с вереницей комментариев в поддержку жителей Курской области.









"Переживаем за вас всем сердцем и душой. Держитесь, здоровья и сил вам в это нелёгкое время", — написал один из жителей Тулы в качестве поддержки.