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Курск, мы с тобой! Самые важные номера телефонов и проверенные Telegram-каналы для жителей приграничных регионов

При атаках ВСУ на приграничные регионы России спецслужбы Украины запускают дезинформацию, чтобы исказить ситуацию и вызвать панику у местных жителей. Life.ru собрал каналы, где жители Курской, Воронежской, Белгородской областей могут узнать объективную информацию.

7 августа, 11:25
В приграничных областях России есть официальные каналы информации для местных жителей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jelena Stanojkovic

В приграничных областях России есть официальные каналы информации для местных жителей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jelena Stanojkovic

Вторые сутки на российско-украинской границе идут бои. Накануне утром подразделения ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. Согласно данным Минобороны РФ, около 300 украинских военнослужащих при поддержке 11 танков и 20 бронемашин атаковали населённые пункты Николаево-Дарьино и Олешня. Российские военные успешно отбили атаки и сейчас зачищают территорию от ВСУ.

Ситуацией воспользовалась СБУ, которая стала запускать фейки о ситуации в Курской области. В частности, было опубликовано поддельное видеообращение врио губернатора российского региона Алексея Смирнова о якобы необходимости проведения полной мобилизации. Видео было создано при помощи дипфейк-технологии. Достаточно быстро подделку разоблачили. Также украинские спецслужбы активно занимаются фотомонтажом и публикуют фальшивые документы. Яркий пример тому — заявление МЧС об эвакуации жителей Суджанского района, которой на самом деле не было. Такие фейки направлены на панику и дезориентацию!

В столь непростое для страны время гражданам следует сохранять спокойствие и бдительность. Информацию необходимо получать из официальных ресурсов.

Курская область

Официальный сайт губернатора и Правительства Курской области, контакты: +7 (4712) 70-11-71, +7 (4712) 70-11-59.

Telegram-канал губернатора Курской области.

Официальный сайт ГУ МЧС России по Курской области, контакты: +7 (4712) 52-09-12.

Официальный сайт УМВД РФ по Курской области, контакты: +7 (4712) 36-82-73, +7 (4712) 36-82-69.

Белгородская область

Официальный сайт губернатора и Правительства Белгородской области, контакты: +7 (4722) 32-14-74, +7 (4722) 32-42-47.

Telegram-канал Правительства Белгородской области.

Официальный сайт ГУ МЧС России по Белгородской области, контакты: +7 (4722) 32-86-01.

Официальный сайт УМВД РФ по Белгородской области, контакты: +7 (4722) 35-47-53.

Воронежская область

Официальный портал органов власти Воронежской области, контакты: +7 (473) 212-66-04.

Telegram-канал губернатора Воронежской области.

Официальный сайт ГУ МЧС России по Воронежской области, контакты: +7 (473) 271-20-82.

Официальный сайт УМВД РФ по Воронежской области, контакты: +7 (473) 251-12-38.

Что известно о боях в Курской области: какими силами напали ВСУ, атаки дронов, 6 августа
Что известно о боях в Курской области: какими силами напали ВСУ, атаки дронов, 6 августа
Авторы
Альмир Хабибуллин
Альмир Хабибуллин
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