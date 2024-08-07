Курск, мы с тобой! Самые важные номера телефонов и проверенные Telegram-каналы для жителей приграничных регионов

При атаках ВСУ на приграничные регионы России спецслужбы Украины запускают дезинформацию, чтобы исказить ситуацию и вызвать панику у местных жителей. Life.ru собрал каналы, где жители Курской, Воронежской, Белгородской областей могут узнать объективную информацию.

Вторые сутки на российско-украинской границе идут бои. Накануне утром подразделения ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. Согласно данным Минобороны РФ, около 300 украинских военнослужащих при поддержке 11 танков и 20 бронемашин атаковали населённые пункты Николаево-Дарьино и Олешня. Российские военные успешно отбили атаки и сейчас зачищают территорию от ВСУ.

Ситуацией воспользовалась СБУ, которая стала запускать фейки о ситуации в Курской области. В частности, было опубликовано поддельное видеообращение врио губернатора российского региона Алексея Смирнова о якобы необходимости проведения полной мобилизации. Видео было создано при помощи дипфейк-технологии. Достаточно быстро подделку разоблачили. Также украинские спецслужбы активно занимаются фотомонтажом и публикуют фальшивые документы. Яркий пример тому — заявление МЧС об эвакуации жителей Суджанского района, которой на самом деле не было. Такие фейки направлены на панику и дезориентацию!