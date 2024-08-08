Число пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область достигло 34

В результате атаки Курской области со стороны ВСУ в больницы доставлены 34 человека, среди которых 5 детей. Об этом рассказал журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, стационарное лечение сейчас проходят 34 пострадавших при обстрелах, среди них 5 детей. По итогам обследований и телемедицинских консилиумов принято решение об эвакуации девяти пострадавших при обстрелах в Курской области, в числе которых двое детей, на лечение в Москву", — сказал помощник министра.