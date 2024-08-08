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8 августа, 06:53

Число пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область достигло 34

Последствия обстрела ВСУ города Суджа в Курской области. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов

Последствия обстрела ВСУ города Суджа в Курской области. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов

В результате атаки Курской области со стороны ВСУ в больницы доставлены 34 человека, среди которых 5 детей. Об этом рассказал журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, стационарное лечение сейчас проходят 34 пострадавших при обстрелах, среди них 5 детей. По итогам обследований и телемедицинских консилиумов принято решение об эвакуации девяти пострадавших при обстрелах в Курской области, в числе которых двое детей, на лечение в Москву", — сказал помощник министра.

Он подтвердил, что военкора Евгения Поддубного тоже везут на лечение в Москву. Состояние журналиста тяжёлое, но стабильное, его жизнь вне опасности, уточнил Кузнецов.

Появилось первое сообщение от раненого военкора Поддубного из больницы в Курске
Появилось первое сообщение от раненого военкора Поддубного из больницы в Курске

Напомним, 6 августа войска ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Пограничники и военные дали им отпор. Сейчас границе продолжаются сражения, обстановка остаётся сложной, но продвижение ВСУ остановлено. Потери украинской армии за сутки уже превысили 310 человек и 50 единиц бронетехники. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей — ВСУ атакуют гражданские автомобили и жилые дома, мешая людям эвакуироваться. Среди пострадавших – военкор Поддубный. Президент России Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле. Регионы РФ массово заявляют о готовности принять жителей Курской области.

Андрей Бражников
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