Число пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область достигло 34
Последствия обстрела ВСУ города Суджа в Курской области. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов
В результате атаки Курской области со стороны ВСУ в больницы доставлены 34 человека, среди которых 5 детей. Об этом рассказал журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"По оперативным данным, стационарное лечение сейчас проходят 34 пострадавших при обстрелах, среди них 5 детей. По итогам обследований и телемедицинских консилиумов принято решение об эвакуации девяти пострадавших при обстрелах в Курской области, в числе которых двое детей, на лечение в Москву", — сказал помощник министра.
Он подтвердил, что военкора Евгения Поддубного тоже везут на лечение в Москву. Состояние журналиста тяжёлое, но стабильное, его жизнь вне опасности, уточнил Кузнецов.
Напомним, 6 августа войска ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Пограничники и военные дали им отпор. Сейчас границе продолжаются сражения, обстановка остаётся сложной, но продвижение ВСУ остановлено. Потери украинской армии за сутки уже превысили 310 человек и 50 единиц бронетехники. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей — ВСУ атакуют гражданские автомобили и жилые дома, мешая людям эвакуироваться. Среди пострадавших – военкор Поддубный. Президент России Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле. Регионы РФ массово заявляют о готовности принять жителей Курской области.