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Регион
8 августа, 06:31

Появилось первое сообщение от раненого военкора Поддубного из больницы в Курске

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, получивший ранение в Курской области, направлен в Москву для продолжения лечения. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, передав привет от журналиста.

"Всё будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Все хорошо",– передал глава региона слова военкора.

Смирнов уточнил, что курские медики стабилизировали состояние Поддубного. Он был отправлен в Москву для дальнейшего лечения, добавил чиновник и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Военкор Поддубный находится в тяжёлом состоянии
Военкор Поддубный находится в тяжёлом состоянии

Напомним, следственный комитет России взял под строгий контроль дело о нападении на военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного. Военкор, получивший ранения от атаки украинского дрона в Курской области, сейчас находится в реанимации, где получает необходимое лечение. В ООН выразили обеспокоенность и пожелали ему скорейшего выздоровления.

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Андрей Бражников
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