Появилось первое сообщение от раненого военкора Поддубного из больницы в Курске

"Всё будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Все хорошо",– передал глава региона слова военкора.