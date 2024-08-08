В ООН обеспокоены атакой на корреспондента ВГТРК Поддубного

В Организации Объединённых Наций выразили свою обеспокоенность в связи с нападением на корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области. Как заявил в беседе с ТАСС заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, журналисту желают скорейшего выздоровления.