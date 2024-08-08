В ООН обеспокоены атакой на корреспондента ВГТРК Поддубного
Офис генсека ООН: Организация обеспокоена атакой на журналиста ВГТРК Поддубного
В Организации Объединённых Наций выразили свою обеспокоенность в связи с нападением на корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области. Как заявил в беседе с ТАСС заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, журналисту желают скорейшего выздоровления.
"Мы обеспокоены атакой, приведшей к ранению журналиста, и надеемся на его скорейшее выздоровление", — заявили в ООН.
Напомним, что военкор ВГТРК получил ранение в результате атаки украинского дрона, освещая события на границе Курской области. Сейчас он госпитализирован и находится в сознании. Изначально сообщалось о его смерти, однако позже эту информацию опровергли.
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