Сообщается о гибели военкора Евгения Поддубного

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный погиб. Об этом сообщили депутат Госдумы Михаил Делягин и военкор Юрий Котенок.

"О гибели Евгения Поддубного мне сообщили люди с мест, которым я доверяю абсолютно. Но. Пусть сообщат официально. Это не информация", — написал Делягин в своём телеграм-канале.

"Подтвердилось. Очень тяжёлая новость. Царствие Небесное", — говорится в сообщении военкора Котенка.

Также о гибели Поддубного сообщает источник НТВ. По его данным, журналист погиб в Курской области. Политик Олег Царёв сообщил, что военкор убит в результате попадания FPV-дрона.