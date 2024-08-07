Сообщается о гибели военкора Евгения Поддубного
Депутат Делягин и журналист Котенок сообщили о гибели военкора Поддубного
Евгений Поддубный. Обложка © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный погиб. Об этом сообщили депутат Госдумы Михаил Делягин и военкор Юрий Котенок.
"О гибели Евгения Поддубного мне сообщили люди с мест, которым я доверяю абсолютно. Но. Пусть сообщат официально. Это не информация", — написал Делягин в своём телеграм-канале.
"Подтвердилось. Очень тяжёлая новость. Царствие Небесное", — говорится в сообщении военкора Котенка.
Также о гибели Поддубного сообщает источник НТВ. По его данным, журналист погиб в Курской области. Политик Олег Царёв сообщил, что военкор убит в результате попадания FPV-дрона.
Поддубный — один из самых известных российских военных корреспондентов, автор документальных фильмов и специальных репортажей, руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке, автор и ведущий программы "Война".
Как сообщал Life.ru, утром 6 августа войска ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Пограничники и военные дали им отпор. Сейчас границе продолжаются сражения, обстановка остаётся сложной, но продвижение ВСУ остановлено. Потери ВСУ за сутки уже превысили 310 человек и 50 единиц бронетехники. Есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей — украинские войска бьют по гражданским авто и жилым домам, мешая людям эвакуироваться. Президент России Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле. Регионы РФ массово заявляют о готовности принять жителей Курской области. Свою поддержку гражданам выражают, как простые россияне, так и публичные лица.