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Регион
7 августа, 15:26

Вся Россия молится за Курск: 10 трогательных фото, как страна поддерживает курян

В это непростое время, когда на героической Курской земле идут бои около границы, наш народ показывает образцовую сплочённость и милосердие. Люди пишут слова поддержки и молятся за сохранность всех, кто сейчас находится в Курской области.

Life.ru поддерживает наших бойцов, которые сейчас ведут бои с противником в Курской области, и жителей региона, которые оказались под массированными обстрелами ВСУ. И не только мы молимся, чтобы люди смогли вернуться в свои дома. Тысячи сообщений появляются в социальных сетях, в них люди выражают слова поддержки.

  • Фото © Telegram / kurskadm
    Фото © Telegram / kurskadm
  • Фото © Telegram / kurskadm
    Фото © Telegram / kurskadm
  • Фото © Telegram / kurskadm
    Фото © Telegram / kurskadm
  • Фото © Telegram / kurskadm
    Фото © Telegram / kurskadm
  • Фото © Telegram / kurskadm
    Фото © Telegram / kurskadm
  • Фото © Telegram / kurskadm
    Фото © Telegram / kurskadm
  • Фото © Telegram / kurskadm
    Фото © Telegram / kurskadm
  • Фото © Telegram / kurskadm
    Фото © Telegram / kurskadm
  • Фото © Telegram / kurskadm
    Фото © Telegram / kurskadm

Фото © Telegram / kurskadm

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Вся необъятная страна — Россия — сплотилась в это тяжёлое время. Люди из самых разных точек нашей огромной родины пишут тёплые слова, молятся Богу и даже предлагают поддержку. А если нужна экстренная помощь, то воспользуйтесь самыми важными номерами телефонов и проверенных Telegram-каналов. Тут жители приграничных регионов смогут найти необходимую информацию.

Как вся Россия поддерживает Курск. Видео © Telegram / kurskadm

Ранее Life.ru вспоминал, кто из знаменитых личностей оказался родом из Курска и области. Также военный священник рассказывал про шесть важных правил для бойцов СВО, которые нужно соблюдать, чтобы Бог защитил их на передовой.

В Госдуме попомнили Киеву, почему Курск — особый город, в котором врагу всегда умели "сломать хребет"
В Госдуме попомнили Киеву, почему Курск — особый город, в котором врагу всегда умели "сломать хребет"
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VK / Мемориальный комплекс "Курская битва"

Любовь Свободная
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