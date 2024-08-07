Вся Россия молится за Курск: 10 трогательных фото, как страна поддерживает курян

Life.ru поддерживает наших бойцов, которые сейчас ведут бои с противником в Курской области, и жителей региона, которые оказались под массированными обстрелами ВСУ. И не только мы молимся, чтобы люди смогли вернуться в свои дома. Тысячи сообщений появляются в социальных сетях, в них люди выражают слова поддержки.