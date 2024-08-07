Вся Россия молится за Курск: 10 трогательных фото, как страна поддерживает курян
В это непростое время, когда на героической Курской земле идут бои около границы, наш народ показывает образцовую сплочённость и милосердие. Люди пишут слова поддержки и молятся за сохранность всех, кто сейчас находится в Курской области.
Life.ru поддерживает наших бойцов, которые сейчас ведут бои с противником в Курской области, и жителей региона, которые оказались под массированными обстрелами ВСУ. И не только мы молимся, чтобы люди смогли вернуться в свои дома. Тысячи сообщений появляются в социальных сетях, в них люди выражают слова поддержки.
Вся необъятная страна — Россия — сплотилась в это тяжёлое время. Люди из самых разных точек нашей огромной родины пишут тёплые слова, молятся Богу и даже предлагают поддержку. А если нужна экстренная помощь, то воспользуйтесь самыми важными номерами телефонов и проверенных Telegram-каналов. Тут жители приграничных регионов смогут найти необходимую информацию.
Как вся Россия поддерживает Курск. Видео © Telegram / kurskadm
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