В Госдуме попомнили Киеву, почему Курск — особый город, в котором врагу всегда умели "сломать хребет"
Депутат Толмачёв назвал атаки ВСУ на Курскую область агонией киевского режима
Попытки ВСУ прорваться через российско-украинскую границу и участившиеся атаки дронов в городах РФ — это свидетельство агонии киевского режима. Об этом заявил Life.ru депутат Госдумы Александр Толмачёв.
Попытки ВСУ прорваться на территорию Курской области и удары по Воронежу — агония киевского режима. Нападения и провокации со стороны неонацистов — жест отчаяния, и ради заголовков в западной прессе они готовы уничтожать своих бойцов в "мясных штурмах". Думают, что такими действиями смогут улучшить свои позиции перед переговорами — напрасно.
Однако Киев забыл историю, констатирует парламентарий: Курск — особый город, где советские войска окончательно сломали хребет гитлеровских войск, и их преемников ждёт та же судьба.
"Их преемники и подавно будут перемолоты силами наших бойцов. Чем больше таких выпадов, тем ближе Украина к прекращению своего существования", — добавил Толмачёв.
Напомним, что 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. На границе идут бои, обстановка остаётся сложной. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей. По данным МО РФ, ВС РФ не допустили продвижения противника вглубь территории страны, потери ВСУ за сутки составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники. Президент РФ Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле.