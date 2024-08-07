Попытки ВСУ прорваться на территорию Курской области и удары по Воронежу — агония киевского режима. Нападения и провокации со стороны неонацистов — жест отчаяния, и ради заголовков в западной прессе они готовы уничтожать своих бойцов в "мясных штурмах". Думают, что такими действиями смогут улучшить свои позиции перед переговорами — напрасно.