На границе Курской области ВСУ расстреляли беременную и двух мужчин, пытавшихся спастись
Mash: ВСУ расстреляли беременную и двоих мужчин у Суджи Курской области
Вооружённые силы Украины (ВСУ) расстреляли беременную женщину и двоих мужчин во время эвакуации населения из Суджи. Об этом сообщает Mash.
По информации телеграм-канала, тела до сих не могут транспортировать из-за обострения ситуации в районе. На данный момент самые горячие бои идут неподалёку от села Гончаровка.
Как сообщал Life.ru, вчера ВСУ попытались прорваться в Курскую область. В Минобороны сообщили, что группировка противника насчитывала до 300 бойцов, 11 танков и свыше 20 бронированных автомобилей. В результате обстрелов пострадало не менее 28 мирных жителей, в их числе минимум шесть детей. Куряне массово пришли сдать кровь для пострадавших от рук киевского режима. Подмосковье выразило готовность принять детей из приграничных районов. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
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