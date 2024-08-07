Регионы России массово заявляют о готовности принять жителей Курской области

"Жителей курского приграничья готовы разместить на своей территории и представители других регионов России. Это подтвердили губернаторы многих регионов страны", — сказал он в видеообращении. опубликованном в телеграм-канале.

На данный момент, по словам Смирнова, свою помощь предложили Липецкая, Воронежская, Орловская, Белгородская, Смоленская, Тамбовская и Тульская области. Для тех, кто желает остаться в Курской области развёрнуты пункты временного размещения (ПВР) на более 2,5 тысячи мест. Сейчас в них эвакуировали 302 человека, включая 121 ребёнка. Как отметил врио губернатора региона, все они обеспечены запасом воды, продуктами, лекарствами и предметами первой необходимости. С людьми также работают психологи.