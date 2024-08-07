Регионы России массово заявляют о готовности принять жителей Курской области
Липецкая, Орловская и другие области готовы принять жителей курского приграничья
Последствия атаки ВСУ на Курскую область. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов
Жителей курского приграничья, которое обстреливают ВСУ, готовы разместить в других российских субъектах. По словам врио главы Курской области Алексея Смирнова, это подтвердили главы различных регионов.
"Жителей курского приграничья готовы разместить на своей территории и представители других регионов России. Это подтвердили губернаторы многих регионов страны", — сказал он в видеообращении. опубликованном в телеграм-канале.
На данный момент, по словам Смирнова, свою помощь предложили Липецкая, Воронежская, Орловская, Белгородская, Смоленская, Тамбовская и Тульская области. Для тех, кто желает остаться в Курской области развёрнуты пункты временного размещения (ПВР) на более 2,5 тысячи мест. Сейчас в них эвакуировали 302 человека, включая 121 ребёнка. Как отметил врио губернатора региона, все они обеспечены запасом воды, продуктами, лекарствами и предметами первой необходимости. С людьми также работают психологи.
Кроме того, выехали медики из Москвы и Санкт-Петербурга, федеральный центр выделяет региону дополнительные средства и другую помощь.
Напомним, что 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. На границе идут бои, обстановка остаётся сложной, но потери ВСУ за сутки уже превысили 250 человек и 50 единиц бронетехники. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей — ВСУ атакуют гражданские автомобили и жилые дома, не давая людям эвакуироваться. Президент РФ Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле.