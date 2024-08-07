Путин призвал власти регионов РФ включиться в оказание помощи Курской области
Президент России Владимир Путин. Фото © Life.ru
Президент России Владимир Путин призвал власти регионов включиться в оказание помощи Курской области, где сейчас ВСУ пытаются прорвать границу и атакуют мирных граждан.
Многие главы регионов уже объявили о готовности помочь курянам: принять людей, отправить медиков, оказать любую поддержку. Не остаются в стороне и простые люди: в курских телеграм-каналах и пабликах — огромное количество сообщений о готовности приютить семьи в своих домах. Отзываются люди со всей страны.
Напомним, что 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. На границе идут бои, обстановка остаётся сложной, но потери ВСУ за сутки уже превысили 250 человек и 50 единиц бронетехники. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей — ВСУ атакуют гражданские автомобили и жилые дома, не давая людям эвакуироваться. Президент РФ Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле.