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Регион
7 августа, 12:46

Путин призвал власти регионов РФ включиться в оказание помощи Курской области

Президент России Владимир Путин. Фото © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Фото © Life.ru

Президент России Владимир Путин призвал власти регионов включиться в оказание помощи Курской области, где сейчас ВСУ пытаются прорвать границу и атакуют мирных граждан.

Многие главы регионов уже объявили о готовности помочь курянам: принять людей, отправить медиков, оказать любую поддержку. Не остаются в стороне и простые люди: в курских телеграм-каналах и пабликах — огромное количество сообщений о готовности приютить семьи в своих домах. Отзываются люди со всей страны.

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Напомним, что 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. На границе идут бои, обстановка остаётся сложной, но потери ВСУ за сутки уже превысили 250 человек и 50 единиц бронетехники. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей — ВСУ атакуют гражданские автомобили и жилые дома, не давая людям эвакуироваться. Президент РФ Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле.

Александра Вишнякова
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