Путин призвал власти регионов РФ включиться в оказание помощи Курской области

Президент России Владимир Путин призвал власти регионов включиться в оказание помощи Курской области, где сейчас ВСУ пытаются прорвать границу и атакуют мирных граждан.

Многие главы регионов уже объявили о готовности помочь курянам: принять людей, отправить медиков, оказать любую поддержку. Не остаются в стороне и простые люди: в курских телеграм-каналах и пабликах — огромное количество сообщений о готовности приютить семьи в своих домах. Отзываются люди со всей страны.