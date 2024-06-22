В Москве простились с военкором Никитой Цицаги, погибшим при обстреле ДНР

В зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управления делами Президента РФ в Москве состоялось прощание с военным корреспондентом портала News.ru Никитой Цицаги, который погиб в ДНР во время украинского удара. Об этом сообщает ТАСС.

"Я помню, как ещё в 2000-х годах на любом конфликте мы не позволяли себе выйти без бронежилета с буквами "ТВ". А теперь это означает для наших врагов самую что ни на есть стопроцентную мишень. Идёт охота на журналистов гораздо больше и гораздо пристальнее, чем охота даже на офицеров", — сказал он, рассказывая о труде корреспондентов, работающих в зонах конфликтов.