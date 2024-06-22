В Москве простились с военкором Никитой Цицаги, погибшим при обстреле ДНР
Никита Цицаги. Обложка © NEWS.ru
В зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управления делами Президента РФ в Москве состоялось прощание с военным корреспондентом портала News.ru Никитой Цицаги, который погиб в ДНР во время украинского удара. Об этом сообщает ТАСС.
На церемонии зачитали письма зарубежных журналистов со словами поддержки семье. Зал был заполнен венками от военных, друзей, коллег. Проводить корреспондента в последний путь приехал генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.
"Я помню, как ещё в 2000-х годах на любом конфликте мы не позволяли себе выйти без бронежилета с буквами "ТВ". А теперь это означает для наших врагов самую что ни на есть стопроцентную мишень. Идёт охота на журналистов гораздо больше и гораздо пристальнее, чем охота даже на офицеров", — сказал он, рассказывая о труде корреспондентов, работающих в зонах конфликтов.
Присутствующие на церемонии также отметили отвагу военкора, который работал в зонах боевых действий на линии соприкосновения. Как подчеркнул корреспондент газеты "Коммерсант" Александр Черных, Цицаги был "бесстрашным парнем", который не раз ночевал с солдатами в окопах.
Напомним, утром в субботу, 15 июня, стало известно о гибели военного корреспондента Никиты Цицаги. Он работал с ТАСС, "Коммерсантом", NEWS.ru и другими изданиями, а также выпустил множество репортажей из зоны боевых конфликтов. В связи с трагедией соболезнования родным и близким журналиста принёс министр цифрового развития Максут Шадаев. В МИД России назвали убийство Цицаги очередным тяжким преступлением Киева.