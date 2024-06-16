В ДНР погиб военный фотокорреспондент Никита Цицаги
Фотокорреспондент Никита Цицаги, который сотрудничал с ТАСС, "Коммерсантом", NEWS.ru и рядом других изданий, трагически погиб во время украинского обстрела в селе Никольское (ДНР). Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах региона.
Подробности трагедии неизвестны.
Ранее стало известно, что три десятка российских журналистов погибли в зоне боевых действий на Украине. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств.
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