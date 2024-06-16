В ДНР погиб военный фотокорреспондент Никита Цицаги

Фотокорреспондент Никита Цицаги, который сотрудничал с ТАСС, "Коммерсантом", NEWS.ru и рядом других изданий, трагически погиб во время украинского обстрела в селе Никольское (ДНР). Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах региона.