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Регион
16 июня, 06:33
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В ДНР погиб военный фотокорреспондент Никита Цицаги

Фотокорреспондент Никита Цицаги, который сотрудничал с ТАСС, "Коммерсантом", NEWS.ru и рядом других изданий, трагически погиб во время украинского обстрела в селе Никольское (ДНР). Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

Подробности трагедии неизвестны.

Ранее стало известно, что три десятка российских журналистов погибли в зоне боевых действий на Украине. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ART production

Марина Калегина
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