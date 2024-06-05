Названо число российских военкоров, погибших в зоне украинского конфликта

Как минимум три десятка российских журналистов погибли в зоне боевых действий на Украине. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.

"Как минимум тридцать человек погибло, погибло наших журналистов, и никто не даёт нам возможности расследовать того, что с ними произошло", — указал глава российского государства.