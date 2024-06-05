Названо число российских военкоров, погибших в зоне украинского конфликта
Путин: В зоне конфликта на Украине погибло минимум 30 российских журналистов
Как минимум три десятка российских журналистов погибли в зоне боевых действий на Украине. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.
"Как минимум тридцать человек погибло, погибло наших журналистов, и никто не даёт нам возможности расследовать того, что с ними произошло", — указал глава российского государства.
Ранее Путин заявил, что трагедия на Украине началась с госпереворота в 2014 году и это стало началом войны. Кроме того, российский лидер отметил, что пролившаяся в Донбассе русская кровь — не водичка, чтобы закрывать на это глаза. При этом Путин настаивает: Россия не нападала на Украину, а защищалась.
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