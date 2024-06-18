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18 июня, 10:43

"Птичники в Марьинке": Опубликован последний репортаж погибшего в ДНР военкора Цицаги

NEWS.ru показал последний репортаж погибшего в ДНР журналиста Цицаги

Издание NEWS.ru опубликовало последний репортаж своего военного корреспондента Никиты Цицаги, который погиб в ДНР в результате атаки ВСУ. Сюжет под названием "Птичники в Марьинке" был снят в зоне боевых действий на Кураховском направлении — там 29-летний журналист встретился с российскими бойцами, которые участвовали в штурмовых операциях.

Фрагмент последнего репортажа Никиты Цицаги. Видео © Telegram / NEWS.ru | Новости

"Стремительное изменение театра войны породило в зоне СВО новую должность — "птичник". И хотя ударно-боевые самолёты, которые запускает взвод, скорее напоминают американские "кукурузники", простая конструкция делает их ещё более устрашающим оружием", — рассказывал в сюжете Цицаги.

По ходу репортажа корреспондент также показал кумулятивный снаряд "Фазан", на которых солдаты пишут послания в память о погибших товарищах, и подчеркнул, что ВС России, отдавая должное, отмечают, что им противостоят опытные операторы дронов.

Напомним, утром в субботу, 15 июня, стало известно о гибели военного корреспондента Никиты Цицаги. Он сотрудничал с ТАСС, "Коммерсантом", NEWS.ru и рядом других изданий, а также был в разных горячих точках и выпустил не один репортаж о военных конфликтах. В связи с трагедией соболезнования принёс министр цифрового развития Максут Шадаев. В МИД России назвали убийство Цицаги очередным тяжким преступлением Киева.

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Обложка ©

Telegram / DMG 132 бригада "Беркут"

Наталья Исакова
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