"Птичники в Марьинке": Опубликован последний репортаж погибшего в ДНР военкора Цицаги

Издание NEWS.ru опубликовало последний репортаж своего военного корреспондента Никиты Цицаги, который погиб в ДНР в результате атаки ВСУ. Сюжет под названием "Птичники в Марьинке" был снят в зоне боевых действий на Кураховском направлении — там 29-летний журналист встретился с российскими бойцами, которые участвовали в штурмовых операциях.

Фрагмент последнего репортажа Никиты Цицаги. Видео © Telegram / NEWS.ru | Новости

"Стремительное изменение театра войны породило в зоне СВО новую должность — "птичник". И хотя ударно-боевые самолёты, которые запускает взвод, скорее напоминают американские "кукурузники", простая конструкция делает их ещё более устрашающим оружием", — рассказывал в сюжете Цицаги.