"Птичники в Марьинке": Опубликован последний репортаж погибшего в ДНР военкора Цицаги
NEWS.ru показал последний репортаж погибшего в ДНР журналиста Цицаги
Издание NEWS.ru опубликовало последний репортаж своего военного корреспондента Никиты Цицаги, который погиб в ДНР в результате атаки ВСУ. Сюжет под названием "Птичники в Марьинке" был снят в зоне боевых действий на Кураховском направлении — там 29-летний журналист встретился с российскими бойцами, которые участвовали в штурмовых операциях.
Фрагмент последнего репортажа Никиты Цицаги. Видео © Telegram / NEWS.ru | Новости
"Стремительное изменение театра войны породило в зоне СВО новую должность — "птичник". И хотя ударно-боевые самолёты, которые запускает взвод, скорее напоминают американские "кукурузники", простая конструкция делает их ещё более устрашающим оружием", — рассказывал в сюжете Цицаги.
По ходу репортажа корреспондент также показал кумулятивный снаряд "Фазан", на которых солдаты пишут послания в память о погибших товарищах, и подчеркнул, что ВС России, отдавая должное, отмечают, что им противостоят опытные операторы дронов.
Напомним, утром в субботу, 15 июня, стало известно о гибели военного корреспондента Никиты Цицаги. Он сотрудничал с ТАСС, "Коммерсантом", NEWS.ru и рядом других изданий, а также был в разных горячих точках и выпустил не один репортаж о военных конфликтах. В связи с трагедией соболезнования принёс министр цифрового развития Максут Шадаев. В МИД России назвали убийство Цицаги очередным тяжким преступлением Киева.
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