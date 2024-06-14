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Регион
14 июня, 07:06
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Раненный в Горловке журналист НТВ Ивлиев сообщил, что остался без руки

Журналист НТВ Алексей Ивлиев, пострадавший при обстреле ВСУ в ДНР, сообщил, что остался без руки. В соцсетях телеканала появилось видеообращение корреспондента.

Журналист НТВ Алексей Ивлиев сообщил, что остался без руки. Видео © Telegram / НТВ

"Одной руки нет, но так — нормально, живы. Прорвёмся. Мы русские, мы прорвёмся", — сказал Ивлиев.

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Накануне, 13 июня, в ДНР сотрудники НТВ попали под обстрел. Мэр города Горловки Иван Приходько заявил, что журналисты получили тяжёлые ранения во время выполнения профессиональных обязанностей в посёлке Гольмовский. Впоследствии стало известно, что оператор Валерий Кожин скончался, а корреспондент Алексей Ивлиев получил минно-взрывную травму. Позже телекомпания сообщила, что последнего прооперировали врачи, а его состояние оценивается как стабильное.

Обложка ©

Telegram / НТВ

Иван Косицын
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