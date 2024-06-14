Раненный в Горловке журналист НТВ Ивлиев сообщил, что остался без руки

Журналист НТВ Алексей Ивлиев, пострадавший при обстреле ВСУ в ДНР, сообщил, что остался без руки. В соцсетях телеканала появилось видеообращение корреспондента.

"Одной руки нет, но так — нормально, живы. Прорвёмся. Мы русские, мы прорвёмся", — сказал Ивлиев.