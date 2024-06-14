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14 июня, 02:58

Москалькова обратилась в международные органы из-за удара ВСУ по журналистам

Москалькова обратилась в ЮНЕСКО, ООН и ОБСЕ из-за удара ВСУ по журналистам НТВ

После атаки киевского режима на группу российских журналистов в Горловке, в результате которой погиб оператор НТВ Валерий Кожин, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в различные международные организации. Об этом омбудсмен сообщила в своём телеграм-канале.

"Обратилась в международные органы, наделённые мандатом защиты журналистов, — ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН, представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также в международную неправительственную организацию "Комитет защиты журналистов", — написала Москалькова.

Общественница сообщила, что она обратилась туда с целью придания гласности варварским действиям украинских войск. Также она предложила всем работающим в зоне проведения специальной военной операции представителям средств массовой информации присваивать статус ветерана военной журналистики.

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Накануне, 13 июня, в ДНР сотрудники НТВ попали под обстрел. Мэр города Горловки Иван Приходько заявил, что журналисты получили тяжёлые ранения во время выполнения профессиональных обязанностей в посёлке Гольмовский. Впоследствии стало известно, что оператор Валерий Кожин скончался, а корреспондент Алексей Ивлиев получил минно-взрывную травму. Позже телекомпания сообщила, что последнего прооперировали врачи, а его состояние оценивается как стабильное.

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Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Алексей Соловьёв
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