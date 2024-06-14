Москалькова обратилась в международные органы из-за удара ВСУ по журналистам

После атаки киевского режима на группу российских журналистов в Горловке, в результате которой погиб оператор НТВ Валерий Кожин, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в различные международные организации. Об этом омбудсмен сообщила в своём телеграм-канале.

"Обратилась в международные органы, наделённые мандатом защиты журналистов, — ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН, представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также в международную неправительственную организацию "Комитет защиты журналистов", — написала Москалькова.