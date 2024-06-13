Стало известно о состоянии журналиста НТВ, пострадавшего при обстреле ВСУ

Напомним, сегодня, 13 июня, в ДНР сотрудники НТВ попали под обстрел. Мэр города Горловки Иван Приходько заявил, что журналисты получили тяжёлые ранения во время выполнения профессиональных обязанностей в посёлке Гольмовский. Изначально сообщалось о трёх пострадавших журналистах, но позднее телеканал НТВ уточнил, что третий раненый — это офицер, который сопровождал корреспондента и оператора. Корреспондент Алексей Ивлиев получил минно-взрывную травму, оператор Валерий Кожин скончался, несмотря на усилия врачей. Ему было 46 лет. Кожин начал работать на НТВ в 2006 году — сначала в должности звукооператора-техника, затем — телеоператора. Неоднократно работал в горячих точках: в Сирии, в зонах вооружённых конфликтов на территории Донецкой и Луганской республик. Награждён медалью "За отвагу", медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени (2016 и 2018 годы), медалью Министерства обороны РФ "Участнику военной операции в Сирии" (2018 год).